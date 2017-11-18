被爆陳年性騷 美參議員道歉無用

2017-11-18

〔編譯張沛元／綜合16、17日報導〕美國明尼蘇達州民主黨聯邦參議員法蘭肯（Al Franken）16日被控在十多年前強吻一名電台女主播並搓揉其胸部，為近來這波性侵或性騷擾指控潮中首名被控不軌的現任美國國會議員。諧星出身的法蘭肯隨即致歉，但無法平息外界批評，甚至可能遭參院風紀委員會調查。

加州洛杉磯電台TalkRadio 790 KABC晨間新聞女主播黎安．推登（Leeann Tweeden）在該電台網站上發文指控，她在2006年參加「聯合服務組織」（USO）的海外勞軍團赴阿富汗慰勞美軍時，遭當時還不是參議員的團員法蘭肯強吻與撫摸胸部，推登還貼出遭法蘭肯襲胸的照片佐證。法蘭肯隨即發表聲明，向包括推登在內的幾乎所有人道歉，強調自己尊重女性，也對個人行為無地自容。

川普推文 狠虧手放哪了

襲胸照畫面顯示，法蘭肯趁推登在軍機上打盹時，搞笑地伸出祿山之爪抓住推登的胸部，還回首對鏡頭微笑。法蘭肯說，他原本意在搞笑…。曾被踢爆對女性開黃腔的美國總統川普則落井下石，在推特上直言該照真的很糟糕，並虧法蘭肯在接下來的照片中把手放哪裡了，及翻老帳重提法蘭肯1995年受訪時說，他曾想幫美國知名政治諷刺節目「週末夜現場」撰寫性侵電視台女記者的短劇腳本。

現年66歲的法蘭肯當過多年諧星，也曾為「週末夜現場」撰寫角本，2008年當選明尼蘇達州參議員，2014年順利連任。

推登稍後接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時描述遭法蘭肯強吻的經過，指控法蘭肯在後台以排練勞軍短劇為由要求練習接吻，推登雖有所保留但還是答應，結果法蘭肯伸手扣住她的後脖迅速把唇湊上來，四唇相接時甚至強行伸舌入口，之後聽到法蘭肯大名或看到他的臉就火大，如今談及此事時仍氣到握拳。但推登也說，她同時也氣自己為何當時沒抖出此事，「我那時只是不想惹是生非」。

美國國會議員不分黨派一致撻伐法蘭肯，呼籲參院風紀委員會展開調查，法蘭肯本人對調查表示歡迎。USO表示，法蘭肯在2003年到2006年4度參加海外勞軍團，2006年他們未接獲相關指控。