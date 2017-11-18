特斯拉電動卡車 續航力達800公里

2秒破百跑車 2020年上市
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）16日發表電動聯結卡車原型，該款車輛具備5秒內加速至100公里、滿電續航力達800公里，以及半自動駕駛等特點，且行駛成本低於傳統柴油卡車，將顛覆傳統運輸產業，並可望節省更多物流的時間和金錢，預計於2019年上市，價格尚未公布。此外，特斯拉亦推出最高時速達400公里新款跑車，預計2020年上市。
特斯拉創辦人兼執行長穆斯克（Elon Musk）在加州豪松市的發表會上，揭示未來「綠色運輸」的願景—名為「Tesla Semi」的半自動電動聯結卡車。它不僅擁有出眾的金屬流線外型，在功能上也是面面俱到。該款車具有4組電動馬達，可獨立驅動4個輪胎，無需轉換排檔，且其再生制動系統亦可使車輛的制動壽命達「無限」。
該款聯結車可在5秒內加速至時速100公里，即便拖著該車的載重極限8萬磅（逾3萬6000公斤），亦可在20秒內從靜止加速至時速100公里。穆斯克還表示，該車可在電池充飽的情況下行駛800公里，鑒於貨物運輸距離多在400公里以內，該車的續航力綽綽有餘，且若能以編隊模式運作，將能減少風阻，進一步提升續航力及降低運輸成本，「比火車運送還便宜」。
號稱運費比火車便宜
不僅如此，該款車創新之處還包括量身訂製的駕駛艙，內部寬敞空間足以讓一名司機和一名乘客站立及走動，擋風玻璃設計為全景，司機可清楚看見四周環境。最特別的是方向盤位置處於卡車的正中央，不僅在左右動作完全對稱的情況下，司機更容易掌控車輛狀態，且兩側還分別設置筆記型電腦大小的螢幕，提供導航、道路數據及車體各處的畫面，包括司機視線死角等。
同時，車輛內也會配備雷達感應器、照相機和電腦處理器，便於司機啟動Model S特有的自動駕駛系統（Autopilot），該系統可自動駕駛、加速、車道輔助、因應其他車輛或障礙煞車等，惟司機仍須緊盯路況，並隨時握著方向盤。穆斯克信誓旦旦表示，電動卡車將可節省傳統卡車20%的成本，並提供超乎期待的駕駛體驗與安全性。
在發表會尾聲，特斯拉的新款跑車「Roadster」突然從電動卡車開出，堪稱另一個驚喜。穆斯克表示，該款4人座跑車只要1.9秒即可達到時速100公里，最高時速至少400公里，且在充飽電後的續航力達1000公里，「可在無須充電的情況下，從洛杉磯和舊金山來回一趟」，預計2020年上市，售價為20萬美元（約600萬台幣）起跳。