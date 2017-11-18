閃辭出走 黎國總理今訪巴黎

2017-11-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國總統府愛麗榭宮十六日宣布，四日在沙烏地阿拉伯宣布辭去黎巴嫩總理職位的哈里里，已接受邀請訪問巴黎，將與總統馬克宏在十八日會晤。遭指控「扣押」哈里里的沙國，也說「想走就走」，使得黎國政治危機與一觸即發的區域衝突瞬時緩解。

為了避免黎國政治危機擴大為伊朗與沙國的區域衝突，法國外交部長勒德里安銜命前往沙國協調，十六日與哈里里見面前，先和沙國外長朱貝爾共同召開記者會。後者反駁軟禁說，強調沙國不可能這樣對待「一名總理」，有黎、沙雙重國籍的哈里里「想走就走」，何況馬克宏已先致電沙國王儲穆罕默德溝通；至於哈里里四日點名的黎巴嫩什葉基本教義派政黨「真主黨」，朱貝爾稱它「綁架黎國體制」，是「第一類恐怖主義組織」，呼籲尊重黎國主權並解除武裝。

眼見沙國讓步，親真主黨的黎國《新聞報》（Al-Akhbar）十六日頭版歡呼「沙烏地輸了。」黎國總統奧恩也感謝法國出手，打開黎國政治危機「解決之道」，並說哈里里一家會在法國「休息幾天」後，再返國做出「辭職有關決定」。據了解，哈里里將於十七日自沙國首都利雅德啟程，當天下午抵達巴黎。但法國官方未證實上述其他行程，僅透露哈里里十八日將與馬克宏會晤。

哈里里三日出走，四日透過沙國「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）宣布辭去黎國總理一職，指控伊朗透過真主黨干預區域事務，並聲稱接獲死亡威脅情報，不想重蹈父親從政遭暗殺覆轍才決定下台。不過，丟下震撼彈的哈里里就此人間蒸發，十二日才在沙國透過媒體強調人身自由，雖埋下收回辭呈伏筆並稱隔日回國，但不見行動。奧恩相信哈里里被沙國控制，要求他親自返國說明辭意再談是否放行。