中程核武條約30年 美俄來陰的

2017-11-18

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕三十年前美俄簽署「中程核武條約」（ＩＮＦ），禁止射程範圍在五百至五千五百公里間的所有短、中程陸基彈道飛彈與巡弋飛彈的使用與生產。不過，美國官員十六日指出，由於莫斯科一再違反ＩＮＦ，為迫使俄方遵守該武器管制協定，美國將研發ＩＮＦ所禁止的巡弋飛彈。美國官員說，該計畫是美國國務院與國防部制定新對俄戰略中的一部分。

俄國當局十六日反控，美方在羅馬尼亞與波蘭部署的陸基神盾飛彈防禦系統才是違反ＩＮＦ，並揚言若美國退出該協定，將招致俄方「立即且對等的」回應。

由美國前總統雷根以及蘇聯領袖戈巴契夫一九八七年簽署的ＩＮＦ對歐洲的安全至關重要，於翌年生效的該協定讓美製「潘興二型」中程飛彈（Pershing II）以及蘇聯SS-20型飛彈撤出歐洲。北約（NATO）秘書長史托騰伯格捍衛ＩＮＦ的重要性說：「ＩＮＦ是歐洲安全的基石。」

二○一二年發現俄研製飛彈

二○一二年美國政府得知俄國打造ＩＮＦ禁止的飛彈，共和黨人一再呼籲歐巴馬政府就此正面對抗俄國總統普廷。去年十一月，美國官員要求俄國承認違反協定，遭俄方拒絕。今年初，美國軍方指控俄國部署ＩＮＦ禁止的飛彈，蓄意威脅在歐洲的美國與北約設施。而上月，紐約時報報導，俄國建立了兩個陸基中程飛彈營，一個飛彈營位於伏爾加格勒附近的卡普斯京亞爾飛彈試射點，另一個位於地點不明的作戰基地內。莫斯科駁斥，該報導是「假新聞」。

美國國防部長馬提斯上週在北約會議上說：「我們現在堅信，過去這幾年俄國違反ＩＮＦ，我們將致力讓俄國遵守協定。」美國認定俄國陸基SSC-8巡弋飛彈違反ＩＮＦ協定，RS-26飛彈則有違反之嫌。一名美國官員告訴華爾街日報：「我們必須向俄方傳達一個訊息：他們將為違約付出軍事代價。」

反制俄國部署 美：研發不違約

今夏美國國會指示國防部開始研發中程陸基飛彈系統，因應俄方違約。參議院十六日通過價值達七千億美元的國防授權法案，當中「傳統陸基飛彈」研發經費達五千八百萬美元，預料白宮將於近期簽署成法，該立法也要求對俄國的違約擬定新的制裁計畫。美國一旦「測試與部署」新研發的中程飛彈，也將違反ＩＮＦ，不過該法案強調，ＩＮＦ沒有禁止陸基中程飛彈的「研發」。