長期金援 北京默許倒穆押寶？

2017-11-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕辛巴威十四日發生軍事政變，不僅影響非洲區域情勢，更牽動中國在非洲的戰略布局，辛、中關係密切，可溯及一九七○年代辛國從殖民地解放之際；而就在十日，政變的主謀之一、辛國國防軍總司令奇溫加（Constantino Chiwenga）將軍才抵北京，期間曾拜會共軍高層、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成、中國國防部長常萬全，是否藉機取得北京默許，對辛國將領發動政變「亮綠燈」，引人聯想。

中國對辛國的投資居各國之冠，尤其在礦業、農業、能源及營建業，二○一五年為辛國最大貿易夥伴，辛國達廿八％的出口品輸往中國，對辛國擁有比任何其他國家還大的政治影響力，辛國則是中國「一帶一路」倡議在非洲的重要夥伴國。

早在七○年代，北京對穆加比領導的游擊隊提供武器及金援，當美歐在辛國二○○二年大選後實施制裁時，中國又為辛國總統穆加比「送暖」，挹注逾百項投資計畫，同時利用其常任理事國的地位，在聯合國安理會替辛國擋下武器禁運以及對穆加比政權高層人士的禁令。

中國國家主席習近平二○一五年訪辛，稱中國乃辛國真正的「全天候朋友」，承諾五十億美元加碼對辛國的直接援助和投資，並提供四千六百萬美元在辛國首都哈拉雷興建新的國會大樓。而據報導，穆加比家族的海外金庫就在香港，香港也是穆加比之妻葛莉絲的購物天堂。

中國也在意穆加比的政敵對北京的批評，因此大撒銀彈設法博取當地輿論好感，除協助興建醫院，還擴建辛國最大的火力發電廠。

自辛國一九八○年獨立以來，中辛軍方即持續合作，共軍不只幫忙訓練辛國軍隊，還協助興建國防學院。奇溫加與共軍高層定期往來，常萬全二○一五年也曾訪問哈拉雷。

針對奇溫加上週訪中，中國外交部稱是「正常軍事交流」；然而，北京迄未明確否認其早知會發生政變，至今也未對穆加比被逼宮一事做任何評論。其實，咸信乃政變幕後黑手的辛國前副總統姆納加瓦，也是中國的老朋友及合作夥伴，而他很可能取穆加比而代之。姆納加瓦一九六○年代曾在北京和南京接受軍事訓練，並接受中共意識形態的論述。不過，前美國國務院非洲事務副助卿莫斯（Todd Moss）等部分觀察家認為，中國不太可能直接在一個外國內部支持改朝換代，這不是北京操作手法。