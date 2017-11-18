辛巴威政變後 穆加比畢典露臉

2017-11-18

眾叛親離 執政黨擬下週提案罷免

〔編譯茅毅／綜合報導〕非洲南部國家辛巴威十四日發生軍事政變，九十三歲、掌權卅七年的總統穆加比被軍方和政敵逼宮，但他堅拒下台，十七日更出席一場大學畢業典禮，這是他在政變遭軟禁後首次公開露面，顯示抗拒到底的決心。但辛國執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線（Zanu-PF）」內部傳出，若他戀棧，該黨擬下週提案罷免。

據辛國軍方高層消息人士的說法，穆加比十六日從私宅「藍宮」前往總統府，與國防軍總司令奇溫加為首的軍方高層當面談判，現場包括「南部非洲發展共同體（ＳＡＤＣ）」主席、南非總統祖瑪所派的特使，據辛國最大報「先鋒報（The Herald）」報導，他仍不願下台，該消息人士表示他試圖以拖待變。有報導認為，若他能親臨畢典，就顯示「倒穆」勢力對其軟禁的限制已有所放寬。

辛國媒體十七日也證實，遭穆加比解職的前副總統姆納加瓦在出國約一週後，十六日已回國。姆納加瓦外號「鱷魚」，他在辛國軍方中的長期盟友為他返國繼任鋪路，在野領袖昌格萊（Morgan Tsvangira）的律師克羅斯（Eddie Cross）說，「唯有姆納加瓦能駕馭這頭老虎（指總統大位）」。

軍方鋪好路 前副總統已返國

與此同時，亦傳出辛國執政黨欲與穆加比切割，路透引述該黨消息人士的話報導，事到如今「沒有回頭路」，該黨將安排十九日罷黜他，廿一日再提出彈劾。軍方十七日則聲稱，已拘押穆加比政權的部分「犯罪份子」，「我們『清君側』的行動已有重大進展」。法新社報導也提到，自政變發生以來，迄未見到第一夫人葛莉絲的蹤影。

領導辛國退伍軍人協會的穆茲萬瓦（Christopher Mutsvangwa）十七日在記者會上強調，穆加比「玩完了」、「務必走人」，並呼籲人民加入倒穆的行列，十八日走上哈拉雷街頭抗議，他還稱，「軍方將領做得極好」。

非洲聯盟（ＡＵ）已警告，絕不接受軍事政變，同時敦促辛國恢復憲政秩序，ＡＵ主席、幾內亞總統顧德（Alpha Conde）即要求，必須由Zanu-PF以政治方式解決，軍方不得干政。因此有辛國學者認為，在明年總統大選前，籌組一個「選前執政聯盟」，可能是因應此一危機的可行方案。

美國國務院非洲事務副助卿唐納．山本（Donald Yamamoto）十六日表示，目前是辛國進入新時代的過渡期，若哈拉雷願開始改革內政與經濟，華府將研議取消多項制裁，暗示穆加比該趁此時退位。中國外交部發言人耿爽十七日則呼籲辛國相關各方「在法制的框架下」和平、妥善地解決。