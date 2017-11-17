距地球11光年行星 可能孕育生命

2017-11-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲南方天文台（ESO）科學家十五日在期刊上宣佈，他們於太陽系外發現一個名為「羅斯128b」（Ross 128b）的行星，距離地球只有十一光年之遠，是迄今第二近的太陽系外行星，無論大小、地表溫度，都與地球相似，而且可能擁有液態水，可望孕育生命。

大小、溫度似地球 可能有液態水

歐洲南方天文台科學家運用「高準度徑向速度行星搜索器」（HARPS），於智利拉西拉天文台測量到「羅斯128b」發出的光波長，並將成果發表於《天文學及天文物理學》期刊（A&A） 。

研究發現，「羅斯128b」繞行的主星，為一顆名為「羅斯128」（Ross 128）的紅矮星，約每九．九日繞行一周，就如地球之於太陽。雖然「羅斯128b」與其主星的距離，比地球和太陽間的距離近了二十倍，但因「羅斯128」又小又暗又冷，所以可能溫度適宜。

繞行主星較無致命輻射 適合生存

最令科學家興奮的是，「羅斯128」被視為「較安靜」的紅矮星，並未像其他紅矮星，經常發出足以摧毀生命的致命輻射，也讓「羅斯128b」從主星受到的輻射，只是地球從太陽受到的一．三八倍，因此較可能維持生命存在。

對照之下，目前已知最近的太陽系外行星「比鄰星 b」（Proxima b），距離地球有四．二光年之遠，且其主星「比鄰星」（Proxima Centauri）亦為紅矮星，但會不時噴發出致命的紅外線和Ｘ射線等輻射，恐不宜生命存活。

研究指出，「羅斯128b」的質量僅為地球的一．三五倍，和地球尺寸大約相同，可能擁有類似氣候。科學家估計，由於「羅斯128b」的運行方向是逐漸接近太陽系，估計在七萬九千年內，「羅斯128b」將超越「比鄰星 b」，成為距離地球最近的太陽系外行星。

科學家預計於未來十年，使用新世代的超強望遠鏡，研究這些系外行星的大氣層，尋找氧氣等生命跡象，包括以二○二四年啟用、直徑三十九公尺長的「歐洲極大望遠鏡」（E-ELT）加以觀測。