59年前45英鎊「複製品」 達文西《救世主》今成最貴名畫

2017-11-17

15日紐約拍賣 136億元成交

〔編譯周虹汶／綜合報導〕近年屢破新高的國際藝術品拍賣價又創紀錄！義大利文藝復興時期知名畫家達文西所繪《救世主》（Salvator Mundi），十五日在全球最大藝術品拍賣公司「佳士得」的紐約拍賣會現身，短短十九分鐘吸引在場與來自全球的四十五張標單，最終以四．五○三億美元（約台幣一三六．六億元）成交，較一九五八年被當成複製品以四十五英鎊拍賣，暴漲七五八萬倍，也打破名畫公開拍賣售價紀錄，榮登全球最貴名畫。

達文西唯一未館藏畫作

《救世主》是公認達文西留下的畫作中，唯一一幅目前仍流落民間未受館藏的作品。佳士得原估拍賣價僅約一億美元，豈料拍賣進行到一半就喊到三億美元，最後由歐洲神秘買家透過電話，以高出預估三倍以上的價格奪標，刷新「佳士得」前年五月於紐約拍賣售出的西班牙藝術大師畢卡索油畫作品《阿爾及爾的女人（Ｏ版）》（The Women of Algiers, Version O）一．七九四億美元紀錄。

《救世主》的拍賣價，也超過二○一五年創下的三億美元全球私人交易最貴名畫紀錄，當時是由美國抽象表現主義藝術家德庫寧（Willem de Kooning）的一九五五年名畫《交換》（Interchange）所創下。

事實上，一六四九年曾被英格蘭國王查理一世購入私藏的《救世主》數度長隱於世，十九世紀末重現江湖，一九五八年卻被視為複製品，由「佳士得」的對手「蘇富比」（Sotheby’s）以四十五英鎊賣給美國收藏家。直至二○○五年為藝術品零售公司再度發現，卻又被當成達文西眾門徒之作，收購價一萬美元。

但專精於古作鑑賞的美國商人賽門（Robert Simon）最後證明它是達文西於五百年前受法國國王路易十二之託所繪，才讓公信流傳於世僅約廿件的達文西畫作再添一幅。一一年修復完成後，該年十一月起，在英國倫敦「國家美術館」展出三個月。最近一次出售是在一三年，由俄羅斯收藏家雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）出價一．二七五億美元收藏，他也是十五日委託「佳士得」的賣家。

有趣的是，雷波諾列夫當年高價購得此畫後，曾控告賣方布維爾（Yves Bouvier）索價過高、詐騙他數千萬美元。布維爾二〇一三年以八千萬美元買下《救世主》後，幾天內就轉手賣出。路透指出，十五日創下的拍賣紀錄恐怕讓這場官司無法成立，雷波諾列夫扣除佣金後，將有可觀的獲利。