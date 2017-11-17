中國人大常委會香港基本法委員會主任李飛，16日在香港出席紀念「回歸」20週年的基本法研討會，講述香港在中國憲法與基本法下所扮演的角色，港府教育局還安排50所中學在校內直播演講內容，遭「香港眾志」和「社會民主連線」等泛民主派團體抗議，呼籲學生以紅巾遮蓋眼睛拒絕收看。李飛強調，香港是中國的地方行政區域，並非獨立或半獨立於國家的政治實體，「中央人民政府與本地政權機關一道共同對香港管治」，若干事務必須由中央直接管理，並重申高度自治不包括所謂自決、獨立權利。
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中國人大常委會香港基本法委員會主任李飛。（歐新社）
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中國人大常委會香港基本法委員會主任李飛，16日在香港出席紀念「回歸」20週年的基本法研討會，講述香港在中國憲法與基本法下所扮演的角色，港府教育局還安排50所中學在校內直播演講內容，遭「香港眾志」和「社會民主連線」等泛民主派團體抗議，呼籲學生以紅巾遮蓋眼睛拒絕收看。（法新社）
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香港中文大學十六日舉行畢業典禮，當校董會主席梁乃鵬向社會科學院學士畢業生頒授學位時，約五十名社會工作系畢業生在台下高舉寫有「捍衛學界言論自由」的標語，以及寫著「Don’t Silence Me」的禁止符號，並戴上畫有紅色交叉的口罩，抗議今年九月的中大民主牆事件，反映該校學生訴求香港獨立的言論自由受到威脅。（美聯社）