2017-11-17

中國人大常委會香港基本法委員會主任李飛，16日在香港出席紀念「回歸」20週年的基本法研討會，講述香港在中國憲法與基本法下所扮演的角色，港府教育局還安排50所中學在校內直播演講內容，遭「香港眾志」和「社會民主連線」等泛民主派團體抗議，呼籲學生以紅巾遮蓋眼睛拒絕收看。李飛強調，香港是中國的地方行政區域，並非獨立或半獨立於國家的政治實體，「中央人民政府與本地政權機關一道共同對香港管治」，若干事務必須由中央直接管理，並重申高度自治不包括所謂自決、獨立權利。