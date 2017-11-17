美艦日本海軍演後 移師沖繩海域

2017-11-17

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本媒體報導，美國三艘航空母艦結束與日韓兩國的共同演習後，已陸續駛離日本海，其中以日本橫須賀港為母港的航艦「雷根號」，十六日起再與日本海上自衛隊會合，將於沖繩海域進行為期十天的年度演習。

另外，美軍太平洋司令哈里斯十六日拜會日本首相安倍晉三和防衛大臣小野寺五典，安倍與哈里斯舉行會談，確認日美防務部門將為加強飛彈防禦能力保持緊密合作。哈里斯強調，雖然華府現階段以外交手段處理北韓問題，但這需要有強大可靠的軍事力量作為後盾。

美國航艦「雷根號」、「尼米茲號」及「羅斯福號」，從十一日到十四日之間先後與日韓兩國在日本海舉行聯合演習。三艘航艦同時登場十分罕見，上次大約在十年前，這次是為了加強對北韓施壓，原本預定美日韓三國共同舉行，但南韓卻因與中國達成了「不發展美日韓三方軍事同盟」的協議而臨時退出。

三艘航艦十四日結束演習後已離開日本海，「尼米茲號」朝著華頓盛州的母港返航，「羅斯福號」也在西太平洋移動中。「雷根號」朝著菲律賓海域移動，十六日起與海上自衛隊在沖繩海域進行演習，美軍除了航艦之外，還有三艘飛彈驅逐艦史塔森號、查飛號和穆斯丁號 ，約一萬四千人參加。美國海軍表示，這次年度軍演目的在透過海空操作訓練，提高日本和美國軍隊的防禦準備和交互操作能力。

在美日密集軍演之際，除了哈里斯之外，訪日的駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Keith Brooks）也於十五日與日本防相小野寺五典及外相河野太郎會談，對於美日韓加強對北韓防衛合作的方針意見一致。布魯克斯表示，同盟重組並專注於應付北韓的挑釁，極為重要。報導指出，南韓政府對三國防衛合作表現出消極態度，布魯克斯這次訪日頗有牽制南韓政府的用意。防衛省相關人士也透露，即使南韓軍方了解日韓合作的必要性，但顧慮到現在的政治氣氛，也不敢採取行動。