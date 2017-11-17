川普關說 中國放了3涉竊美球員

2017-11-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕因涉嫌在商店行竊而於七日被中國當局拘押的三名美國加州大學洛杉磯分校（ＵＣＬＡ）籃球員，十五日在校方安排的記者會中，坦承曾在中國三家高檔商店偷竊，三人對此公開道歉，並感謝美國總統川普在訪中期間當面向中國國家主席習近平關切此事，讓他們得以獲釋，於十四日晚返美。

三大學籃球員坦承偷竊

川普十五日也推文寫道，「你想這三名ＵＣＬＡ籃球校隊會說：川普總統，謝謝您嗎？他們原先即將面臨十年的牢獄之災！」白宮高層官員指稱，在川普介入下，這三名竊案嫌犯所受的待遇相對寬鬆。

該校隊的教練艾福特（Steve Alford）在記者會上說，已將里安傑羅（LiAngelo Ball）、萊利（Cody Riley）和希爾（Jalen Hill）無限期停賽，里安傑羅乃美國國家籃球協會（ＮＢＡ）洛杉磯湖人隊新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）的老弟，前途看好。三人一致感謝川普，艾福特並對「川普總統及其政府的努力不懈」致謝。

路透報導，川普在北京一次晚宴時，向習近平提起此案，之後川普在亞洲行最後一站的馬尼拉對媒體說，三名大學生的行為令人遺憾，而習近平給他的答覆「很棒」，「他們（中方）已著手處理」，我們盼整件事圓滿落幕，川普並希望三人能早日返美與家人團聚。

川普向習近平提起此案

而在發表前述推文後一小時，川普再於推文中說，「失敗的紐約時報討厭我與世界領袖培養絕佳的關係，像中國國家主席習近平」。白宮幕僚長凱利向紐時指稱，「我們的總統對習說，您知道這三個傻蛋因涉嫌偷竊而被捕的事嗎？」「習主席答道，這不是很嚴重，我方樂於見到此事得到迅速、有效地處理」。而在三人公開表達對川普的謝意後，他十六日又推文對他們說，「不客氣……要大大感謝促成的中國習主席」。

ＵＣＬＡ在支付兩千兩百美元（約六．七萬台幣）保釋金後，三名大學生已被釋放，中國外交部官員指稱，本案業已依法解決。

三人隨隊赴杭州與美國喬治亞理工學院（Georgia Tech）於七日進行美國大學體育協會（ＮＣＡＡ）第一級男籃賽的「太平洋十二校聯盟（Pac-12）中國賽」，涉嫌在精品店順手牽羊，中國警方搜索兩隊下榻的旅館房間和球員包包後，三名大一生被中國警方偵訊及拘留，面臨起訴，未能隨隊返美。消息人士此前告訴路透，遭竊的其中一家店為法國知名品牌「路易威登（ＬＶ）」杭州分店。