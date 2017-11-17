亞洲行風光 川普高調嗆北韓

2017-11-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十五日就甫結束的亞洲行，於白宮發表二十五分鐘的電視演說，強調此行的成功無庸置疑，彰顯出「偉大的美國回來了」，美國已重振其世界地位。為佐證此行的成就，他宣稱在北韓議題上，中國已放棄其提出的「雙凍結」政策，轉而同意美國要求北韓必須徹底銷毀核武的立場，並誓言推動對北韓「最大化施壓」的全球性行動，不再令全球受制其「核子勒索」。

川普於亞洲行後被批評建樹太少，但他於演說時反駁，自己成功激起各國抵制北韓的核武擴散。川普自誇與美國代表團所到之處，皆受到東道主的熱情招待與尊重，此行大獲成功，美國未來從未如此光明。川普演說時不斷喝水，不時露出疲憊表情，顯示長達十二天的訪問並不輕鬆。

中國打臉 否認放棄雙凍結

另外，川普也指出，中國國家主席習近平體認到北韓對中國構成重大威脅，美、中兩國皆不同意「雙凍結」（freeze）政策，亦即北韓凍結核武以換取美國和南韓停止軍演。川普強調，北韓必須銷毀其核武。川普表示，習近平承諾實行聯合國對北韓的制裁，將於本週派遣一名特使前往平壤，透過北京對平壤的經濟影響力，達成朝鮮半島非核化的共同目標。

對此，中國外交部發言人耿爽十六日否認北京已放棄長期堅守的「雙凍結」政策立場，稱這仍是當前最現實、最可行的合理方案，動武不是解決問題的選項。新華社則證實，北京將派遣中共中央委員會對外聯絡部部長宋濤，於十七日出訪北韓，通報中共十九大的情況。

習近平派宋濤訪平壤

宋濤的出訪為共產國家之間慣例，也就是一國的黨代會結束後，會派特使前往其它國家通報會議結果。此前他已先造訪越南與寮國。不過，上一次訪問北韓的中國高級官員是二○一五年十月時的中共中央政治局常委劉雲山，層級比僅擔任中央委員的宋濤高出許多。

雖然中國此次降低特使規格，但宋濤是習近平在福建的老部下，紐約時報引述中國人民大學國際關係學院副教授成曉河說法，指宋濤將把習近平和川普峰會達成的明確訊息傳遞給金正恩，也就是北韓必須重返談判桌，推動無核化。