小池退場 驗證政界鐵律罷了

2017-11-16

駐日特派員張茂森／特稿

東京都知事小池百合子創立「希望之黨」只有五十天就匆促退場，理由是「專心都政」。不過，即便小池辭去黨魁職務而「專心都政」，仍有幾個重要問題等待她解決，包括築地市場移轉到豐洲的日期遲遲無法定案、東京奧運會籌備工作的成敗等，只要其中之一發生差錯，她的政治生涯可能永無光明之日。

一九七○年代，日本政治強人田中角榮當政時的政治學座右銘，是「一寸（些許）之前是昏暗的」，比喻政治的變化無常。小池二○一六年以空前高票當選東京都知事，今年都議會改選時又再度大勝，和公明黨聯合後，完全執政的小池在東京的地位宛如「女帝」，不料在創立「希望之黨」後，在國會眾議院選戰中卻兵敗如山倒，提名的二五三名戰將中有一百八十多人「陣亡」。

不僅如此，在甫於十三日投票的東京葛飾區議員選舉中，小池的「都民第一之會」的五名戰將有四人落馬，再次重創小池陣營，也證明「一寸之前是昏暗的」的政治鐵律，終於讓她決定「自我了斷」，宣布辭去黨魁。

「希望之黨」原本企圖集結在野的非自民黨保守勢力，重建新的兩大黨政治，以制衡安倍內閣的「獨走」。但由於「希望之黨」慘敗，眾院選後的日本政局仍是自民黨一黨獨大局面，小池的願景最後還是無疾而終。

根據「朝日新聞」在十一日和十二日所做的最新民調，「希望之黨」的支持率僅約三％，和自民黨的近四十％差距不可以道里計，事實上，即便小池退場，「希望之黨」的未來仍渾沌不明，黨內裂痕越來越明顯，堅持保守路線的新黨魁玉木雄一郎、政調會長長島昭久和憲法調查會會長細野豪志等人，都是贊成修憲的要角，幾乎成為強力主張修憲的安倍的援軍，黨內左派出走幾乎已成定局。