川普嗆核戰 美退將：沒義務遵從非法命令

2017-11-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普對北韓的激烈措辭，引起爆發核戰的憂慮。為此，美國參議院十四日召開聽證會，就限制總統片面發動核戰的權力展開辯論。一名美軍退役將領指出，軍方「沒有義務遵從非法命令」，若認為總統的命令違法，可抗命拒絕遵守。

共和黨籍參院外交關係委員會主席寇爾克（Bob Corker）召開這場聽證會，他是共和黨內對川普的主要批評者，曾於上個月警告，川普對北韓領導人金正恩的挑釁言論，可能令美國步上第三次世界大戰之路。

寇爾克在會議上形容，這是自一九七六年以來，首度聚焦總統核武權限的聽證會。他強調，命令一經下達與確認，即無法撤回；決定是否發動戰爭，是美國民選領袖之重責大任，其中以動用核武的決定影響最鉅。

退役美國戰略司令部司令凱勒（Robert Kehler）在作證時表示：「軍方有義務遵守合法命令，無義務遵從非法命令。」他指出，若他相信總統所下達的核武第一擊命令不符合軍事準則所說的「必要性」與「比例原則」，他會拒絕執行。然而，當議員追問，「拒絕之後怎麼辦？」時，凱勒坦承，他也不知道，但「所幸這些只是假設情節，在軍方的制度中有人為因素」，「這是非常有趣的憲法情境」。

另一方面，歐巴馬時期國防部次長麥肯伊（Brian McKeon）則回應說，如果因為對總統的不信任，便更改其決策程序，這將是不當先例；總統能夠撤換質疑的指揮官或國防部長，這將造成憲政危機。

除了寇爾克以外，共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）和馬基（Edward Markey）等人，都對川普發動核武的權限表達關切之意。墨菲質疑，川普善變，其決策不切實際，可能在不符美國國家利益的情況下發動核戰。

根據美國憲法，國會才有宣戰之權力，但身為三軍統帥的總統，有權對「迫在眉睫」的威脅採取行動。與會專家都同意，「迫在眉睫」很難嚴格定義。