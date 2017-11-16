澳洲逾6成挺同婚 拚年底合法化

2017-11-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲九月十二日針對同性婚姻合法化展開自願性通訊調查，澳洲統計局（ＡＢＳ）十五日公布結果，多達六十一．六％選票支持同性伴侶結為連理。澳洲「婚姻法」修正案同日火速送入參議院審查，澳洲可望成為全球第廿六個同性婚姻合法化的國家。法案辯論將於十六日展開。

這項為期八週的通訊調查只問「婚姻法該做改變，允許同性伴侶結婚嗎？」澳洲選民雖無義務投票，結果也不具拘束力，仍有一二七○萬人表態，結果七八○萬人挺同婚，四九○萬人反對。ＡＢＳ首席統計師卡利士（David Kalisch）指出，此次總投票率高達七十九．五％，且澳洲一五○個選區當中，計有一四六區投票率逾七成，又僅十七區反對變法，「顯示這個議題對多數澳洲人而言有多麼重要。」

出櫃的澳洲自由黨參議員史密斯（Dean Smith）十五日立刻將澳洲「婚姻法」修正案送入參議院，他的提案也保障宗教組織及神職人員拒絕為同婚者證婚的權利。力挺同婚的同黨澳洲總理藤博爾表示，已聽見數百萬民眾對婚姻平權的看法，「他們透過選票對平等說是、對承諾說是、對愛說是」，希望國會於耶誕節前完成修法；目前已知參、眾兩院各約有近七成議員認同，可望獲得最大反對黨勞工黨支持。

不過，部分反對者基於基督教、伊斯蘭教等宗教教義，打算另行提案反制。不挺同婚的澳洲前總理亞伯特呼籲尊重此次調查結果，並強調修法該注重「所有人的意識自由，而非只有教會。」含自由黨在內的保守派議員將由史密斯提案的修法措辭用字下手，希望反對同婚者的權益亦獲保障，例如企業有權拒絕提供商品或服務給同志婚禮。

許多挺同婚人士批評，政府這次花費一億澳幣（約廿二．八億台幣）辦理的通訊調查，既然最終還是得經國會討論定案，用不著勞民傷財。不過，澳洲政府其實曾兩度打算就此事舉行公投，只是都被參議院擋下，聲稱擔憂全民公投徒添民間仇恨，才會希望整件事拉到國會決議。