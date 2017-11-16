北加州傳亂槍掃射案 4死10傷

2017-11-16

先槍殺兩名鄰居 還企圖闖入小學

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國北加州十四日發生亂槍掃射致死事件，一名男子先槍殺兩名曾與之有爭執的鄰居，又胡亂朝各種目標掃射，期間還企圖進入一所小學逞凶但所幸未果。槍手總共在七個場合槍擊十四人，造成四人死亡與十人受傷，最後遭趕抵現場的員警擊斃。警方未公布槍手身分，也還不清楚此人犯案原因，但研判鄰居齟齬是行凶引爆點。

槍擊案發生地點是位於加州首府沙加緬度以北約兩百公里的德哈馬郡的德哈馬牧場保護區，於當地時間十四日早上八時（台灣時間十五日凌晨零時），歷時約四十五分鐘。據了解，有前科的、身穿軍式背心的凱文．簡森．尼爾（Kevin Janson Neal）先槍殺兩名鄰居，然後偷了鄰居的車子在社區四處胡亂找目標逞凶，期間甚至企圖闖入一所小學。

監視器畫面顯示，尼爾開著偷來的小貨車衝撞德哈馬牧場小學大門，硬闖入校園；他朝窗戶與牆壁開約卅槍。前往小學途中，尼爾先從車內開槍射擊剛送女兒上學的岡札雷茲的汽車，逃過一劫的岡札雷茲隨即調頭開到小學前狂按喇叭，提醒校方注意有人行凶。校方聽到槍聲後便將門上鎖，讓學生躲在桌下，槍手不得其門而入，六分鐘後便離去。但仍有數名學生受傷，其中一人受到槍傷，但傷勢穩定，另一名學童則遭玻璃碎片割傷。

尼爾離開小學後繼續開車掃射，把偷來的車子撞壞後又搶了另一輛車繼續作案，最後遭警方擊斃，並起出一把半自動步槍與兩把手槍。全案造成四人死亡，包括一名曾指控遭尼爾刺殺的婦女，與一名男鄰居，但無孩童；十名傷者中一名婦女傷勢最嚴重，有性命之虞。

警方認為犯案動機與尼爾跟鄰居間的齟齬有關。尼爾之母安表示，尼爾與鄰居不和，懷疑鄰居製毒；尼爾今年一月遭鄰居拿牛排刀威脅，奪刀時割傷鄰居而被捕。安還透露尼爾在犯案前曾致電給她，表示一切都完了，他為了與該區居民對抗已竭盡所能。

據了解，尼爾的鄰居曾向警方抱怨他在自宅開了數百槍，警方在他行凶前一天還曾接獲與尼爾有關的家暴報案，但警方並未透露詳情。