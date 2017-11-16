2017-11-16

■導火線是什麼？

核心議題是辛巴威總統的繼任人選。導火線是總統穆加比六日宣布即刻解除呼聲最高的總統接班人、軍人出身的「換帖兄弟」姆納加瓦的第一副總統職務，而第一夫人葛莉絲五日才聲稱，她已準備好接掌總統大位。

■總統穆加比在哪裡？下場將會如何？

軍方聲稱已拘禁穆加比夫婦，由於軍方接管政府的目的在於「清君側」，穆加比應無性命之憂。據稱，穆加比願宣布下台，交換妻小安全離境。

■前副總統姆納加瓦在哪裡？

姆納加瓦遭革職後，至十五日仍行蹤成謎，媒體報導則有在中國、南非及辛國首都哈拉雷等不同說法。

■第一夫人葛莉絲是何方神聖？

現年五十二歲的葛莉絲是引爆此次政變的關鍵人物。南非出生的她原是穆加比的秘書兼情婦，一九九六年扶正為第二任妻子，為穆加比產下三名子女。她因熱愛在海外血拼，而有「古馳葛莉絲」（Gucci Grace）之稱，也曾多次因揮霍無度、動手打人等醜聞登上媒體版面。

■辛巴威可能的未來？

姆納加瓦或將成為政權過渡時期領袖，國防軍總司令奇溫加、陸軍司令西班達（Valerio Sibanda）、空軍司令希里（Perence Shiri）則是軍方關鍵人物。由於辛國經濟與財政已病入膏肓，新政權將面臨嚴峻考驗；辛國貨幣體制也已崩壞，境內主要以美元和南非幣蘭特為通貨。

資料來源：綜合外電

整理：編譯劉宜庭