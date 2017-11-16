接應前副總統？ 辛巴威總司令上週才訪中國

2017-11-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕被執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF）指控發動政變的國防軍總司令奇溫加，十日才在北京會晤中國國防部長常萬全；而上週甫遭革職的前副總統姆納加瓦，也被爆料人在中國，但中國外交部十五日否認。

辛國媒體報導，姆納加瓦已於六日抵達中國，這趟旅程由「辛巴威民族解放戰爭退伍軍人協會」（ZNLWVA）主席、辛國前駐中國大使穆特司哇岡瓦（Chris Mutsvangwa）促成。軍方消息人士指出，「姆納加瓦如今人在中國」，姆納加瓦家人對此並未承認，也未否認。

姆納加瓦八日發表共五頁的聲明向支持者喊話，「我將返回辛巴威帶領你們」，公然挑戰總統穆加比，嗆聲「ZANU-PF不是你和你妻子的私人資產」。現年七十五歲的姆納加瓦，一九六三年曾前往中國接受軍事訓練，六五年因參與辛國脫離英國獨立戰爭被捕，其後在獄中結識穆加比，七七年獲選成為穆加比的特別助理，掌管ZANU-PF軍事部門。八○年，姆納加瓦成為辛國首任國家安全部長，其後官拜軍事部長、國會議長、司法部長、第一副總統等職。姆納加瓦過去「殺戮和摧毀」反對者的作風，讓他擁有令人聞之色變的「鱷魚」稱號。

中國外交部發言人耿爽十五日堅稱，奇溫加上週訪中時，兩國僅商討「正常軍事交往」，並否認姆納加瓦人在中國的說法。中方過去長期無視西方社會對穆加比獨裁政權實施經濟制裁，積極投資辛國，兩國維持緊密的外交與經濟關係，中國更是辛國最大貿易夥伴。