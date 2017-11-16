辛巴威政變 93歲總統下台妻出逃

坦克進駐首都 佔領國營電台
〔編譯管淑平／綜合報導〕辛巴威軍方十四日晚間出動坦克進駐首都哈拉雷街頭、佔領國營「辛巴威廣播公司」（ZBC）總部後，控制首都、軟禁總統穆加比（Robert 為外界所稱「政變」，只是針對穆加比身邊那些造成社會和經濟困頓的「犯罪份子」。南非媒體報導，穆加比已同意下台，換取妻子平安離境。
南非「非洲新聞通訊社」（African News Agency）十五日引述安全消息人士說法，指穆加比已與軍方談判，十六日下午將公開宣布辭職，換取葛莉絲平安離開辛巴威並獲得「安全庇護」；上週遭穆加比解除副總統職務的姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）已返回哈拉雷，準備接掌政府。有消息指出，葛莉絲獲准離境後，連夜逃往納米比亞。辛巴威政府到十五日為止，未對軍方行動有隻字片語，似乎證實穆加比已失去控制權。
軍方「清君側」 否認政變
辛巴威國防軍少將默約（Sibusiso Moyo）十五日凌晨在國營電視台宣讀軍方聲明，「這不是軍事接管」，「我們只針對（穆加比）身邊的犯罪份子，要將他們繩之以法，他們犯下的罪行正造成這個國家社會、經濟困頓」。他力促其他安全部隊「為了我們國家好合作」，警告「任何挑釁都將遭到適當回應」。軍方下令所有部隊官兵立即回營，取消休假，呼籲民眾不要有不必要的活動。
南非總統祖瑪（Jacob Zuma）十五日表示已與穆加比通話，穆加比指他「被軟禁在家，但人沒事」。祖瑪派特使赴辛巴威斡旋，呼籲軍方遵守法律，不要出現「違反憲法的政權改變」。英、美政府示警僑民避免出入公共場所；法國、歐盟呼籲和平解決危機，中國也表示正密切關注事件發展。
前一晚，穆加比和一些官員居住的哈拉雷北部郊區博羅戴爾傳出至少三起爆炸聲和陣陣槍聲，軍車穿梭街頭，經過徹夜動盪，首都數個重要據點可見搭載武裝士兵的裝甲運兵車駐守；多家銀行一如平日常見景象，大批民眾排隊等著提領限額現金，也可見民眾去上班、採買。
九十三歲的穆加比自辛巴威一九八○年獨立掌權至今，是當前全球執政最久的專制領袖，也是年紀最大的國家領導人。十四日事件是穆加比上台後，首見軍方與他公開撕破臉，原因或許與穆加比開除姆納加瓦，為葛莉絲角逐大位鋪路有關。姆納加瓦是辛巴威獨立建國的要角，深獲軍方支持，與他關係密切的盟友、國防軍總司令奇溫加（Constantino Chiwenga）十三日曾揚言會「介入」，終結執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF）內部肅清異己行動。