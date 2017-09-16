跨性別士兵任客座學者 哈佛大學撤回

2017-09-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕哈佛大學甘迺迪政治學院十五日宣布，將撤回對前美軍洩密的跨性別士兵曼寧擔任客座學者的邀請。據信，哈佛校方因承受多方壓力才會做此決定。

甘迺迪政治學院院長艾曼道夫指出，指定曼寧為客座學者一事是件錯誤，他願意承擔責任，並向曼寧及其他關切人士道歉，但仍邀她前來校園演講。

哈佛大學十三日邀請曼寧擔任客座學者，包括前白宮發言人史派瑟、美國有線電視新聞網（CNN）評論員穆克及堪薩斯市市長詹姆斯等人都在受邀之列。

不過，哈佛的決定立即遭到抵制。美國中央情報局（CIA）現任局長龐皮歐十四日回絕哈佛原先的演講邀請。他在聲明中痛批，曼寧為「美國叛徒」，哈佛之舉相當「可恥」。另外，CIA前任副局長莫雷爾也於同日辭去甘迺迪政治學院貝爾佛中心的高級研究員職務。他斥責，哈佛邀請曼寧的決定，形同為她的違法事宜背書。

對此，曼寧推文批評，哈佛在壓迫「邊緣化聲音」，臣服於CIA的壓力。這就是軍事／警察／情報國家之樣貌。她戲稱，自己深感榮幸，成為首位遭哈佛「撤回邀請」的跨性別女子客座學者。曼寧二○一○年因洩漏七十萬筆機密給「維基解密」，遭判刑三十五年。二○一七年獲前總統歐巴馬特赦減刑，她於五月十七日出獄。