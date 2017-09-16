人老耳朵變大、抱鱷魚會賭輸 獲搞笑諾貝爾獎

2017-09-16

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕發現老人的耳朵真的比較大、吹奏迪吉里杜管（didgeridoo）有助於改善睡眠呼吸中止症，以及賭博抱鱷魚會輸更多的科學家，十四日贏得第廿七屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize），每人獲得幾乎一文不值的十兆辛巴威幣。

這項由哈佛大學的幽默科學雜誌「不可思議研究年鑑」主辦的科學界年度盛事，其宗旨並非嘉勉最佳或最糟的科學，而是推崇可鼓勵人們天馬行空思考的研究。英國醫師希斯科特（James Heathcote）以一九九五年刊登在醫學期刊的耳朵尺寸研究，奪得解剖獎。他測量逾兩百名病患的耳朵長度，發現男性在年過三十歲後，耳朵每十年會長長約兩公分，女性的耳朵也會隨著年齡而變長，只是男性頭髮較少，所以大耳較明顯。

法國研究者法丹（Marc-Antoine Fardin）以二○一四年的研究「貓可以既是固態又是液態嗎？」贏得物理學獎，他說，網路上貓塞進玻璃杯、籃子與水槽的照片引發他的研究靈感，結果他以數學公式得出活潑的小貓要比較老、較懶的貓身體更柔軟的結論。

經濟學獎則頒給首度檢視興奮對賭博選擇之情緒衝擊的研究作者、澳洲中央昆士蘭大學教授洛克羅夫（Matthew Rockloff）與研究助理葛里爾（Nancy Greer）。二○一○年，他們將一頭長一公尺的鹹水鱷魚放在一○三位實驗者的手臂上，接著讓他們去玩吃角子老虎，結果發現，抱鱷魚的興奮感令他們的大腦誤解為福星降臨，因而「賭得較大，長期下來將導致較大的賭博損失」。