人類2成死因 和飲食習慣有關

2017-09-16

〔編譯魏國金／法新社巴黎十四日電〕吸引兩千五百名全球專家投入的多項研究發現，去年全球人口的平均壽命女性為七十五．三歲，男性近七十歲。儘管人類越來越長壽，但令人驚訝的是，研究顯示，全球每五個死亡案例中，就有一件與不佳的飲食習慣有關，當中，健康食物攝取過低是主要致死危險因子。

刊登在知名醫學期刊「刺胳針」的六篇研究，以多個角度研究人類壽命和致死原因。研究發現，日本人平均餘命為八十三．九歲，中非共和國的公民若活過五十歲就屬不易，壽命最高與最低國家間，落差超過三十年。此外，全球五分之一的死亡與飲食習慣有關，當中的兩種極端分別是營養不良與有錢人的不健康飲食。

心臟病是最大殺手 造成近千萬人死亡

研究也發現，去年近四分之三的死亡是由非傳染性疾病引起，當中，心臟病是單一最大殺手，去年造成九百五十萬人死亡，十年來，其致死率增加近二十％。

去年因衝突或恐怖主義造成的死亡，主要在北非與中東，超過十五萬人，比十年前暴增一四○％。去年在窮國中，因水與食物污染造成的腹瀉，導致逾一百六十萬人喪生，有兩百四十萬人死於可預防或可治療的肺部感染。另有多達兩百萬的產婦與新生兒死於粗糙的健康照護。

愛滋病與肺結核去年各奪走逾一百萬條生命，瘧疾則造成七十萬人死亡，與過去十年相較，這些傳染性疾病的致死趨勢下滑。不過，病毒性肝炎不在此列，根據世界衛生組織資料，其去年造成一百三十四萬人死亡，比二○○○年，增加二十二％。

在非傳染性疾病方面，生活型態有關的疾病，比如糖尿病，去年造成一百四十萬人死亡，十年來增加逾三十％。癌症導致的死亡也在攀升中，去年造成近九百萬人死亡，十年來增加逾十七％，其中以肺癌居首。而抽菸去年奪走七一○萬條人命。

研究也發現，全球約七分之一人口（十一億人），有心理健康與藥物濫用問題。重度憂鬱症在全球一百九十五國中，僅有四國不是排名在十大死因之列。去年，全球受阿茲海默症或帕金森氏症折磨的人口站上兩百六十萬人，十年來攀升四十％。酒精與毒品去年造成三百二十萬人喪生，其中包括八萬六千件肇於鴉片類藥物。去年死亡人數近五千五百萬人，出生人數為一．二九億人，致使去年全球人口增加七千四百萬人。