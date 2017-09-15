僅一處出口 大馬學校大火24死

2017-09-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕馬來西亞首都吉隆坡十四日清晨燃起惡火，失事地點為伊斯蘭教寄宿學校「Darul Quran Ittifaqiyah」，當時留宿師生共四十二人，卻因校舍不合安全規定、鐵窗阻斷出路以致逃生無門，最後有廿三人葬身火海、另有一人送醫後不治。這是馬國近廿年火災死亡人數最多紀錄，再度喚起當地對這類「可蘭經背誦研究學校（tahfiz）」管理問題的重視。

火警約發生在清晨五時四十分，消防單位在六時四十五分完全滅火。事發時受困火海的四十二人，包括學生卅六名和教師六名；其中四名教師設法逃生成功，另有八名男童透過跳窗、爬水管脫困。罹難者多因吸入過多濃煙送命，其中廿一位男學生年僅十三至十七歲，另兩名死者則是教師，遺體全都在三樓封閉的宿舍區尋獲。

當地民眾說，看到學生隔著鐵窗伸手哭喊求助，但火勢猛烈以致救援困難。當局初步調查後指出，失火校舍樓高三層，但該校不僅未依原設計圖動工，也還沒取得完工及落成證明，樓梯與逃生出口僅各一，設在三樓的宿舍區只有一道門，又裝設沒辦法從屋內打開的鐵窗。火災疑因電流短路或蚊香釀災，起火點又接近房門口而堵住逃生路，師生才會求助無門，這點從宿舍左、右兩側靠窗處分別有八具及十三具交疊焦黑屍體可見一斑。

馬國自二○一五年以來，各地的可蘭經背誦研究學校共發生二一一起火災，單是今年就有至少卅起。這類學校最嚴重火災傷亡紀錄發生在一九八九年的吉打州，燒死二十七名女學生。