聯日抗中 印度首條高鐵動工

2017-09-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕日相安倍晉三於十三至十五日訪問印度，十四日出席在印度總理莫迪老家古加拉特（Gujarat）邦舉行的印度首條高鐵路線開工典禮，該總長五百公里的計畫採日本新幹線技術，連結印度金融中心孟買與西部的古加拉特邦第一大城艾哈邁達巴德（Ahmadabad），日方提供一七○億美元（約五一五○億台幣）超低利率貸款，利率僅○．一％，分五十年支付。這條高鐵預定二○二二年前完工，二三年開始營運。安倍在典禮上致詞時表示，這標誌著「日、印關係翻開新的篇章」。

十四日乃安、莫間第十次領袖會談，兩人在一個多小時的會談後發表共同聲明，給予北韓最強烈譴責，要求平壤放棄發展飛彈與核試，呼籲國際社會嚴格執行聯合國安理會通過的最新制裁決議。兩人也針對在南海和印度洋動作頻頻的中國，再度確認「法治」及「航行自由」的重要性。

安、莫並就推動美國、印度海軍與日本海上自衛隊的三國聯合演訓達成協議，並提及兩國在軍事技術與製造軍用品零組件的合作。會談後，日、印官員簽署十五項旨在擴大與深化雙方夥伴關係的協定，包括推動兩國間更多航班往來的「開放天空」政策、加速日本對印投資，以及強化與中國為界的印度東北部幾個偏遠邦的交通。未來五年，日本政府還將在全印一百個高等教育機構開設日本語文講座，培訓千名教師。

在開工典禮上，莫迪將高鐵形容為「印度的新生命線」，安倍提到，「強大的印度符合日本的利益，強大的日本也符合印度的利益」，日、印關係已發展為印度—太平洋地區的戰略暨全球夥伴關係。分析家指出，興建高鐵將促進印度快速成長的西部工業區之基礎建設發展，有助經濟成長與紓解該地區的擁擠城市。

印度的鐵路網老舊，每日運量逾二千二百萬人次，飽受事故和誤點所苦，今年至今已釀二百多死。東京與新德里均正尋求對抗中國愈來愈大的影響力，而日、印的高鐵合作計畫，被視為兩國關係快速暖化的象徵。日本乃印度第三大貿易夥伴，雙邊貿易額一五○億美元，為中、印雙邊貿易額的四分之一。