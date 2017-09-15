俄緊鄰東歐軍演 北約豎汗毛

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯十四日起在鄰波蘭、立陶宛邊境展開代號「西方二○一七（Zapad 2017）」大規模軍事演習，模擬若與北大西洋公約組織（NATO）成員國爆發戰爭時的防衛與反擊。在俄羅斯與西方關係惡化的此刻，這場預期會是自冷戰結束後最大規模俄羅斯軍力展示，令西方警戒、密切注意。
「西方二○一七」軍演在鄰東歐邊境的俄羅斯列寧格勒（Leningrad）到普什科夫（Pskov）一帶的西方軍區，延伸至白俄羅斯，及波蘭旁的俄羅斯外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）舉行。兩國軍方表示，共一萬二千七百名部隊、七十架各式飛機、二百五十輛坦克及十艘戰艦參與，假想國Veishnoriya挑撥俄羅斯與白俄羅斯，「極端團體」在「歐洲鄰國」支持下入侵白俄羅斯和加里寧格勒，試圖發動「恐怖攻擊」，兩國派軍對抗恐怖份子。
俄羅斯國防部堅稱軍演為「防衛性質」，「並非針對任何其他國家或者國家集團」。不過，北約認為，實際參演規模遠高於其公布的數字，部分北約的東歐盟國甚至指可能有多達十萬俄軍參演。波蘭及波羅的海國家懷疑俄羅斯藉機調動大批部隊進入白俄羅斯準備常駐，甚至認為軍演中模擬對抗的假想國及其聯盟國，就是指他們。
「西方」系列軍演始於一九七○年代，蘇聯瓦解後中斷，直到一九九九年恢復，參與者已從昔日華沙公約組織成員縮減到今日僅剩俄羅斯和白俄羅斯。
愛沙尼亞國防部長薩克納指出，俄羅斯軍方今年曾招標四千多輛鐵路貨車運送士兵和軍備到白俄羅斯，顯示調動部隊數量遠大於俄羅斯所宣布的。美國陸軍駐歐洲部隊指揮官霍吉斯說，「西方」軍演可能是「特洛伊木馬」，俄羅斯部隊來了就不走了。
慣例藉軍演入侵他國
北約秘書長史托騰伯格十四日呼籲俄羅斯軍演要透明，「以防誤會、誤判」，「就如我們過去所見，俄羅斯藉口軍演入侵其他國家，二○○八年是這樣，一四年克里米亞也是如此。」○八年俄羅斯入侵喬治亞共和國、一四年併吞克里米亞，均以軍演拉開序幕。
俄羅斯堅稱參與軍演部隊人數一．二萬，正好略低於「維也納文件」訂出的門檻；這份協議要求俄羅斯與西方國家人數逾一．三萬人或者逾三百輛坦克的軍演須提出報告並且允許外國觀察員觀察。
烏克蘭十一日起也與美國和一些北約國家舉行年度軍演；不結盟國家瑞典也動員一萬九千名士兵進行該國二十年來最大規模演習，並有美軍、北歐國家參與。非北約國家的瑞典自俄羅斯兼併克里米亞之後，防俄之心加劇，不僅決定提高國防預算，同時恢復徵兵制。瑞典正規軍目前只有兩萬人。