艾瑪摧殘導致停電 佛州安養院8老人死亡

2017-09-15

〔編譯張沛元／綜合十四日外電報導〕美國總統川普十四日前往飽受颶風艾瑪摧殘的佛羅里達州勘災，而佛州當局則對日昨傳出該州一家老人安養院因風災停電無冷氣可用導致八名老人死亡一案，展開刑事調查。截至目前為止，艾瑪總共在佛州奪走二十五條人命（含安養院八人）、南卡羅來納州與喬治亞州則有六人死亡，加勒比海地區死亡人數維持在三十八人。

川普與第一夫人梅蘭妮亞以及副總統彭斯前往佛州西岸的麥爾茲堡聽取風災復原簡報，然後前往附近的那不勒斯市慰問災民。川普行前在白宮讚揚佛州的復原工作，指稱當地電力已迅速恢復，佛州領導人與緊急救難人員在因應風災上「做得很好」。不過，佛州至十四日為止還有三百一十萬戶停電，約佔全州三分之一人口；仍有二十％的加油站無法供油。

但位於佛州東岸南部的好萊塢市的好萊塢山的一家老人安養院卻在十三日傳出悲劇，至少八名老人疑似因安養院在風災中停電無法開冷氣以致引發高溫相關疾病而死亡。院方從十三日凌晨起陸續致電當局求援，指稱有病患心臟病發以及出現呼吸問題，待救難人員趕抵現場時已有三名老人死亡，另有數人情況不佳，稍後至少有五人也宣告死亡；八名死者為五女三男，年齡介於七十一歲到九十九歲。該院其餘上百名老人隨後全數疏散到附近醫院。

警方研判此案應與風災導致停電有關，初步跡象顯示問題出在冷氣；以「非常心痛」、「匪夷所思」形容此案的州長史考特誓言要弄清楚真相，警方也證實已展開刑事調查。當局初步調查判定，該安養院的冷氣並未全面運作，院內雖使用移動式冷氣，但整座安養院仍過熱，特別是二樓。根據了解，該安養院曾於十二日通報官員該院停電，但當官員詢問該院是否有任何醫療需求或緊急事件，該院並未要求協助。

這家名為「復健中心」的安養院指出，提供該院冷氣電力的一具變壓器在風災中毀損；該安養院住戶的家屬畢納則說，該安養院自十日起就因艾瑪來襲停電而靠發電機供電，他們一直打電話給佛州電力公司反應，但卻遭到漠視……「我跟我老公說會出人命的，果然出事了」。