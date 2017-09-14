「穆斯林公敵」翁山蘇姬不去聯大

2017-09-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕緬甸實質領導人、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬因未能妥善處理國內的羅興亞難民危機，飽受國際社會抨擊。緬甸政府發言人佐泰（Zaw Htay）十三日表示，國務資政翁山蘇姬放棄出席本月的聯合國大會，但副總統亨利班提育（Henry Van Thio）將會出席。佐泰沒有解釋翁山蘇姬缺席原因，只說她試圖掌控治安狀況，維持國內的和平穩定，防止社群衝突擴散。

去年九月，翁山蘇姬成為緬甸首位民選領袖後，曾首度出席聯合國大會發表演說。她誓言，將就緬甸少數穆斯林羅興亞人居住地若開邦長期以來的種族和宗教仇恨，找出解決之道。

然而，今年八月二十五日，羅興亞叛軍對三十個警察據點和一處軍營發動攻擊。隨後，緬甸政府軍方以打擊「恐怖份子」為由，對羅興亞社群進行掃蕩。據估計，緬甸軍方迄今已迫使大約四十萬羅興亞難民逃往鄰國孟加拉，至少有九十九人在乘船渡海時罹難。孟加拉官員表示，多數罹難者為孩童，部分屍體帶有彈痕。

批評者抨擊，翁山蘇姬未能譴責軍方對羅興亞人的迫害，使她的民主鬥士形象不到一年即宣告破滅。反之，支持者相信，她的手腳受縛於軍方，無法完全掌控安全事務。緬甸曾受軍政府統治將近五十年之久，儘管近年開始民主轉型，但軍方仍保有重大政軍影響力，且國內佛教民族主義高漲，民間對羅興亞人的仇恨相當普遍。

為此，聯合國安理會定於十三日召開閉門會議，商討這起人道危機，但因未能舉行公開會議，遭人權組織譴責。英國駐聯合國大使瑞克勞福特（Matthew Rycroft）期盼，安理會能同意發表公開譴責聲明，但外交人士透露，中國與俄羅斯可能否決此案。

和中國競逐在亞洲影響力的美國，已呼籲緬甸保護平民安全，但中國外交部發言人耿爽十二日強調，國際社會應該支持緬甸政府為維護國家發展與穩定所做努力。

另一方面，伊斯蘭恐怖組織「開打」（Al Qaeda）也發表聲明，敦促印度、菲律賓、孟加拉及巴基斯坦的聖戰士弟兄，前往緬甸幫助同為穆斯林的羅興亞人，並警告緬甸政府將因野蠻罪行面臨「懲罰」。