北京間諜？紐議員否認

2017-09-14

中國出生的紐西蘭唯一華裔國會議員楊健（Jian Yang），十三日被媒體踢爆曾在中國接受軍事和情報訓練，但他否認擔任北京間諜的指控，聲稱自己是種族主義抹黑行動的受害者，並質疑這類報導在本月二十三日國會大選前夕曝光，乃別有居心。現年五十五歲的楊健出生於江西，在澳洲國立大學取得國際關係博士學位後，任教於奧克蘭大學，二○一一年當選國會議員，積極推動紐國和中國的關係，但他從未披露自己曾就讀並任教於隸屬人民解放軍、據稱為培訓情報人員重鎮的空軍工程學院（現為空軍工程大學）及洛陽外國語學院。據英國金融時報（FT）和newsroom.co.nz聯合調查報導，楊健在三年前成為紐西蘭情報機構調查的目標。紐國是情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes ）成員之一，其他成員包括美國、英國、加拿大和澳洲。據報導，目前沒有已知的其他西方國家現任國會議員與中國情報機構有這類廣泛關聯。（美聯社檔案照）