幫川普鋪路? 巴農改捧習近平

2017-09-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮前首席策士、右派新聞網站「布萊巴特」執行長巴農，近日接受中資企業邀請訪問香港，期間無論是受訪還是發表演說，都一改過去對中國的敵意，甚至大讚中國國家主席習近平是「睿智領導者」（wise leader），深受美國總統川普敬重。

巴農過去任職白宮時，曾指控中國是美國經濟困境的禍首，還在紐約時報八日刊出的專訪中，將中國比擬為一九三○年代的德國，正處於大好或大壞的臨界點。此外，巴農還在十日播出的「六十分鐘」節目中警告，美國必須對北京「硬起來」，因為中國正在和美國「打經濟戰」，現在該輪到美方反擊。

然而，巴農接受香港中信里昂證券（CLSA）邀請高調來訪並發表演說時，口氣瞬間軟化，拉攏美中關係意圖明顯。據聆聽巴農演說的與會者轉述，巴農聲稱川普最敬重的世界領袖莫過於習近平，他認為美中領導人會找出辦法化解北韓危機。在此同時，巴農接受香港南華早報訪問，也大讚習近平「非常令人感佩…他真的了解人民的最佳利益…他非常聰明、非常堅韌但公正，直接且切中要領—一如川普總統。所以他們如此喜愛對方」。

巴農還強調自己絕非反中，美中衝突並非注定，只要雙方合作，即可避免對彼此都不利的貿易戰，並透露華府將在川普今年稍晚訪問北京前，公布對中國發動的三○一條款調查結果；若中方停止「盜用」美國科技，美中將可避免貿易戰。

部分與會者指出，儘管巴農八月離開白宮，似乎仍可直接掌握川普政府內部工作。紐約智庫「亞洲協會」美中關係中心主任夏偉認為，已無官職的巴農顯然是充當川普的煙幕彈，利用香港行在川普訪中前對中南海示意。