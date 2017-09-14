北韓加速核武 川普嗆制裁要更狠

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓針對聯合國安全理事會通過最新制裁案二三七五號決議案，維持其一貫的頑抗態度，十三日矢言加速武器研發腳步，回應聯合國的「邪惡」制裁；另一方面，美國總統川普說，最新制裁措施只是一小步，遏制平壤的核武、飛彈計畫，還需要更強硬措施。
北韓中央通訊社發布外交部的聲明，指聯合國制裁案侵犯該國自衛合法權利，旨在「透過全面經濟封鎖使國家和其人民徹底窒息」，北韓「將加強 致力提高其力量，捍衛國家主權和存在權利，並且藉由建立與美國的有效均勢，維護此區域和平和安全」。這份聲明呼應北韓駐聯合國日內瓦大使韓泰松前一日的談話，稱平壤準備好訴諸「終極手段」，「將使美國承受前所未有的最大痛苦」。同時，平壤官方媒體「勞動新聞」批評南韓與美國協議修改「飛彈指導準則」解除飛彈彈頭酬載上限，當華府的「傀儡」。
川普十二日針對最新制裁案表示，這是「非常小的一步，而非什麼了不起的事」，接下來須有更強硬措施。他說：「我不知道那會不會有絲毫衝擊，十五比○票數通過當然不錯，不過，與未來終將發生的相比，這些制裁不算什麼。」財政部長努勤警告中國，若不落實最新制裁案，美國將額外制裁中國，禁止進入美國和國際金融體系；另一名高層官員透露，目前暫時不「附加制裁」中國銀行和公司，是給中國時間展現其全力執行制裁。
北韓核試再上修 廣島原爆16倍
華府智庫「北緯三十八度」（38 North）指出，北韓三日核試後拍攝的衛星影像顯示，豐溪里核試場所在萬塔山遭受的破壞甚於過去五次核試，該組織上修爆炸當量為約二十五萬噸黃色炸藥（TNT），是廣島原子彈威力的十六倍多。觀測還發現測試場另一處地點有大型車輛、挖掘機具活動，可能為了下一次核試做準備。
南韓原子能安全委員會十三日表示境內採樣檢驗出氙-133，由於自然界不存在這種放射性同位素，因此與北韓最新核試有關係，但無法證實核試形式。
南韓成功試射 遠程金牛座飛彈
南韓空軍十二日在中部泰安郡附近的西部海域上空首次成功實彈試射「金牛座」（TAURUS）遠程空對地飛彈，展示這款飛彈的遠程打擊能力，可精準打擊平壤戰略設施。南韓聯合通訊社報導，金牛座最大射程五百公里，是南韓總統文在寅提出之建立「三軸」防衛體系中「殺傷鏈」的主要一環，可躲避雷達偵測、電磁干擾，二○一三年採購一百七十多枚，其中數十枚已實戰部署，去年十月增加引進九十枚。南韓的「三軸」體系是指殺傷鏈、南韓空中與飛彈防禦系統（KAMD）和南韓大規模懲罰報復系統（KMPR）這三大體系。