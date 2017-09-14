怕胖 無醋飯壽司日本熱銷

2017-09-14

〔編譯林翠儀／綜合報導〕「限制醣類飲食法」在日本再掀風潮，以減少攝取碳水化合物達到減重等效果。外食業者紛紛推出「低醣類菜單」，日本一家迴轉壽司連鎖店，8月底便率先推出「無醋飯壽司」（見圖，取自網路），以蘿蔔、高麗菜和豆芽代替醋飯，引發話題。

迴轉壽司連鎖店「KURA壽司」以平價著稱，上月31日在全國門市推出無醋飯壽司，以醋漬白蘿蔔絲代替醋飯，包括蝦子、鮪魚等4種壽司料，每盤價格108日圓（約30元台幣），相較一般壽司減少近9成的碳水化合物含量。店裡還準備醋飯減半的壽司，以及用高麗菜或豆芽代替麵條的無麵條拉麵。儘管推出後受到女性消費者好評，但也有網友反映，沒有醋飯的壽司和沒有麵條的拉麵，基本上已不能稱為壽司和拉麵。

低醣類菜單蔚為風潮，去年9月沾麵連鎖店「舍鈴」也推出麵條換肉片的加價菜單，只要多付少許費用即可將麵條換成豬肉片。牛丼連鎖店「SUKI家」則在今年4月推出「locabo牛麵」，以蒟蒻代替麵條；「松屋」則提供以豆腐加蘿蔔泥取代白飯的服務，標榜卡路里減少7成、醣類減少9成。

另一家牛丼連鎖店「吉野家」，雖然沒有無醣菜單，但仍推出「五層龍牛丼」。五層龍是生長於東南亞的一種草藥，據說可減緩血糖上升，抑制醣類吸收。