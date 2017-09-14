再被控性侵外甥 西雅圖同志市長下台

2017-09-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕深陷性侵醜聞的民主黨籍西雅圖市長穆雷（Ed Murray），12日又被自稱第5名受害者指控性侵，且是他的外甥戴爾（Joseph Dyer）。已為性侵醜聞放棄連任的穆雷仍強調清白，但12日以市政穩定為由請辭。

否認指控 稱兩家有矛盾

根據《西雅圖時報》12日報導，戴爾現年54歲，指稱13歲和家人住在紐約州長島。事發於1970年代中期，當時20歲出頭的穆雷強迫他發生性行為，時間達1年，「有時會裝睡，因為我不想要他碰我。」直到穆雷以天主教之家志工身分玷污另一名男孩，穆雷的父親央求對方別追究，並承諾把穆雷帶離該組織，戴爾才脫離魔爪。

對此，穆雷強調沒碰過表姊的小孩，但直言兩家族間存有長期矛盾。他隨後發出聲明，「不讓我的私務影響市府處理公務是重要的…，我下台會對這城市最好。」並由西雅圖市議會議長哈雷爾（Bruce Harrell）暫代市長一職。

生於華盛頓州的穆雷是同性戀，他1995年起擔任華盛頓州議員，以當地首位出櫃的代議士之姿縱橫18年，經歷遍佈參、眾兩院；2013年再轉戰西雅圖市長選舉並出線，任內成功推動最低時薪調升至15美元，豈料今年尋求第二任期之際，四名聲稱昔日遭他玷污者紛紛於4月跳出：性侵時間可追溯至1970年代，自稱受害的4人中，有兩人被害時未成年。

這4人中僅有1人提告，對方4月指控穆雷在他青少年時期以金錢要求性交易；但旋即於6月撤告，宣稱要等穆雷不在位再打官司。對於先前指控，穆雷強調一切都是政敵污名化，堅不下台，但5月9日宣告放棄連任打算；6月得知官司已撤，原考慮重新投入選戰，不料本月12日殺出外甥戴爾，讓他突然提前放棄市長職務。