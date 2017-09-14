日媒：民進黨魁曾秘訪北韓 疑中美人計

2017-09-14

〔編譯林翠儀／綜合報導〕接手民進黨黨魁的前原誠司，改革列車還沒上路就狀況連連。上週內定幹事長人選被爆婚外情疑雲，這週又被預定週四上架的「週刊文春」踢爆，前原1999年6月在國會開會期間秘訪北韓，當時與北韓美女的親密合照也曝光，週刊質疑前原可能中了「美人計」，前原則透過事務所強調沒有任何見不得人的事。

前原：無見不得人的事

「週刊文春」13日提早公開報導，指出前原1999年6月3日在北韓觀光勝地妙香山，和一位北韓美女拍攝了多張親密照，當時前原才37歲，已當選兩屆眾議員。6月還是日本一般國會召開期間，前原卻和京都的樁腳訪朝，有名前原的支持者向週刊透露，該名北韓美女負責接待，一行人在妙香山河邊烤肉，喝了不少啤酒和燒酒。

對此，前原並未否認與北韓女性合照的事，不過他也強調，當時在室外，而且現場有很多人。週刊懷疑該名女性是北韓安排的美女間諜，質疑前原被設局，前原的事務所則否認這項質疑。

事實上，2011年擔任外相的前原，被爆違法收取外國人政治獻金，其中包含一位韓僑老婦每年固定提供的小額捐款，當時自民黨籍眾議員稻田朋美在國會質疑前原在92年及99年兩度訪朝，追問前原與北韓的關係。前原後來因政治獻金問題於該年3月辭去外相職務。

前原本月1日重新接掌民進黨，兩週來民進黨的民調仍繼續下滑，讀賣新聞12日公布的最新民調，民進黨支持度從原本6％降為5％，另外，眾議員鈴木義弘13日提出退黨申請，預料同一陣營的後藤祐一及笠浩史兩名眾議員也可能跟進。