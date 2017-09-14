艾瑪重創加勒比海 馬克宏勘災被酸

2017-09-14

法、英、荷救災不力 屬地趁火打劫事件不斷

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對艾瑪颶風災情，法國總統馬克宏與英國外相強森12日分別造訪兩國的加勒比海屬地與前殖民地，因在風災期間，當地趁火打劫事件不斷，有如無政府狀態，引發民怨四起。法、英、荷等歐洲政府因救災不力，慘遭民眾、媒體及反對黨抨擊。

馬克宏12日飛抵聖馬丁島（St. Martin），該島南北分屬荷蘭及法國，他並於13日前往法屬聖巴瑟米島（Saint Barthelemy）。他早前在法屬瓜德羅普島（Guadeloupe）強調，現在不是爭議時刻，讓生活回歸正常才是首要之務。據估計，這些法國屬地迄今共有15死。

馬克宏承諾，將撤離法國屬地居民，並為選擇留下的民眾提供服務與庇護；在下週前，所有必要通訊都會恢復；他也保證將會對法屬聖馬丁島進行重建。

不過，馬克宏在聖馬丁島視災時，不時遭到民眾嘲諷。一名居民抱怨，從早上6點就開始等候，在熾烈的太陽下苦曬。

與此同時，強森也抵達大英國協成員國島國巴貝多（Barbados）首府布里奇敦（Bridgetown），會見當地軍事人員。他也預期前往英屬維京群島（Virgin Islands）及安圭拉島（Anguilla）。英國外交部指出，維京群島有100名囚犯在風災期間逃獄。

強森事先在影片中告訴災民「英國會與你們同在」，駁斥救援遲緩的批評，並稱救援行動規模乃「前所未見」。英國已出動千名軍人前往英屬維京群島，還將加派數百人，英國首相梅伊在倫敦宣佈，將再提撥2500萬英鎊援助災民。

此前，荷蘭國王威廉—亞歷山大11日已先至荷屬領地視災。荷蘭紅十字會估計，聖馬丁島有超過200人失蹤。荷蘭當局已從當地撤離了750人。