川普難民禁令 美最高法院准了

2017-09-14

暫停接納難民120天 2.4萬人被擋在國門

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普今年3月6日以「防止外國恐怖主義份子入境」為由，對敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門國民發布針對性的入境禁令，儘管8日遭到美國第九巡迴上訴法院反制，12日卻迎來最高法院加持：暫時同意川普對全球難民的廣泛設限，原仰賴第九巡迴法院判決入境的2.4萬名難民美國夢再度受阻。

川普上述行政命令，讓美國暫停接納難民120天，並對以上6國公民停發簽證90天，且無限期禁止敘利亞難民入境，但不限制早已持有簽證的上述6國公民合法入境。今年6月，美國最高法院裁定，川普禁令可「有限度地實施」，但與美國人民或實體有「真實關係」者不在此限，禁令故於6月開始上路。

但外來人口眾多的夏威夷州再度上告，聯邦第九巡迴上訴法院也於8日附和其主張，認定祖父母、父母的兄弟姊妹及其配偶，還有堂、表兄弟姊妹等輩分的親屬，皆與來自上述國家但目前合法留在美國的民眾擁有「真實關係」。對於這一部分判決，美國司法部選擇接受，不再上訴；但對於第九巡迴上訴法院同時裁定，川普難民禁令過於廣泛，因此允許只要取得安置機構書面保證的全球難民繼續進入美國，司法部無法接受，決定上訴。

下月進行合憲性聽證會

聯邦第九巡迴上訴法院上述判決原訂13日生效，但在川普政府上訴並緊急提出暫緩執行的要求後，美國最高法院12日一致裁定贊同川普政府看法，2.4萬名符合上述身分的難民赴美暫時再度被打回票。但儘管川普暫下一城，高等法院訂下月10日針對上述爭議性的行政命令合憲性進行聽證會，川普禁令預計屆時將面臨艱鉅考驗。

另外，根據《紐約時報》12日報導，川普政府正考慮把明年美國所接收的難民人數調降到5萬人以下，如果實施，將創下自1980年以來最低收容難民人數紀錄。