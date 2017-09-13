上微信教可蘭經 新疆男判兩年

2017-09-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕在中共召開第十九次全國代表大會前，北京當局近日接連頒布有關網路、宗教的新規定，加強箝制網路言論和宗教活動，包括實施連坐法，「微信」（見下圖，路透）、「微博」等網路通訊群組建立者或管理者，必須為群組內散布的不法訊息負責，新疆維吾爾自治區回族男子黃世科被依觸犯「非法利用信息網絡罪」判刑即為一例。

法國國際廣播電台（RFI）中文網十一日報導，黃世科去年九月因在微信成立群組，教導穆斯林如何做禮拜、講解可蘭經中有關宰牲節習俗，被依涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪嫌逮捕，十二月由新疆伊寧人民法院判處兩年徒刑。黃世科提出上訴，今年三月十日仍遭新疆高級人民法院判處兩年定讞，但罪名改為中國刑法修正案增設之「非法利用信息網絡罪」。

法院指稱，「微信群組並非宗教活動場所」，在微信講經，「擾亂了正常的宗教管理秩序，具有嚴重的社會危害性」。

本月七日，中國公布新修訂的「宗教事務條例」，更細部規範宗教活動和活動場所、神職人員、資金，並有新增條文明定嚴禁利用宗教從事破壞民族團結、分裂國家活動，不得接受境外組織附帶條件的捐贈等與國家安全有關的規定，進一步箝制不為官方認可之地下宗教活動。新修訂的宗教事務條例將於明年二月起實施。

中國國家互聯網信息辦公室也於七日公布「互聯網群組信息服務管理規定」，要求微信、微博、貼吧等網路訊息服務提供者，應認證用戶真實身分，並建立黑名單制度，管理利用群組傳播法律法規禁止訊息的用戶；群組違法內容也將牽連群組建立者和管理者同遭究責，「誰建群，誰負責」、「誰管理，誰負責」。

彭博指出，這項新規定已造成寒蟬效應，許多管理者解散群組，網路也流傳所謂「內地公安提醒九種不能在群組發布的消息」，包括官方網站未發布前的港澳台新聞。北京外國語大學前新聞學教授喬木說，「微信群（群組）是動員、組織群眾的最簡單方法，因此令中共害怕」，「這項新規定是升級（管控），他們想令人們噤聲、自我審查，要在群眾事件發生前就先避免、防範。」