金正恩反制裁 派駭客偷比特幣

2017-09-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著聯合國通過加強經濟制裁北韓，頓失資金來源的平壤當局，疑似將目標轉向網路虛擬貨幣，下令駭客加強竊取比特幣（Bitcoin）等加密貨幣，以閃避聯合國制裁設下的交易限制。此外，華盛頓郵報指出，美國政府對新制裁案期望不大，因為俄羅斯企業秘密與北韓保持貿易，令制裁難以發揮效力。

彭博報導，美國網路安全公司「火眼（FireEye）」十一日發布報告指出，平壤當局自今年五月以來，疑似試圖入侵至少三家南韓加密貨幣交易所，其中「Yapizon」交易所即有四組帳戶被成功入侵，遭竊三千八百枚比特幣，相當於一千五百萬美元（逾四．五億台幣）。不僅如此，北韓駭客還曾入侵一個英語比特幣新聞網站，以竊取勒索病毒「想哭（WannaCry）」的贖金。

密切關注北韓駭攻消息的南韓「保守改革新黨（Bareun Party）」議員河泰慶（Ha Tae-Kyung，譯音）亦指出，截至今年六月的過去四年，北韓顯然透過入侵提款機等駭客攻擊，獲取九百億韓元（約二十六億台幣），北韓顯然已鎖定虛擬貨幣、區塊鏈等新式金融市場，因此，除了透過聯合國制裁北韓，國際社會也必須合作控制北韓的駭客行動。

報導指出，加密貨幣具有不受國家控制，以及高度隱密性的特點，且隨著價值持續上揚，無疑成為籌措資金和洗錢的最佳工具。該報告的撰寫者、火眼公司研究員麥納瑪拉（Luke McNamara）指出，隨著加密貨幣應用範圍擴大，以及國際對北韓制裁加重，對於亟需資金發展核武及飛彈的北韓來說，使用數位現金的情況將有增無減。

另一方面，華盛頓郵報引述美國官員指出，聯合國迄今對北韓祭出的經濟制裁，是否真能迫使平壤當局放棄核武計畫，成效令人懷疑，因為有俄羅斯企業抓住國際孤立北韓的契機，持續向北韓走私石油和其他重要物資，且透過設立「人頭公司」隱匿交易並進行洗錢。美國官方資料和訪談指出，在中國開始擴大對北韓經濟施壓之際，俄國海參崴和北韓港口之間的石油運輸量即開始增加。

一名美國官員匿名指出，只要北韓失去一個重要物資的供給管道，就會嘗試從其他地方重新獲取，如今正是藉由與俄方企業保持貿易，而在嚴厲的經濟制裁和政治孤立保有一線生機。紐約時報則指出，對新制裁案期望不大的美方，正思考增加軍事施壓、秘密行動，以及懲罰與北韓有生意往來的中國銀行等，盼更有效遏止北韓。