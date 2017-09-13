董雲裳:制裁平壤 北京應做得更多

2017-09-13

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國國會眾議院外交委員會今天就北韓核武問題舉行聽證會，國務院亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）在會中表示，北韓今年已在周邊海域進行十五次彈道飛彈射試，其中兩次是洲際飛彈，去年進行兩次核武測試，美國不能容忍北韓明目張膽違反國際法，「美國永遠都不會承認北韓是一個核武國家」。

董雲裳說，中國在北韓問題上採取了「可見但不成比例」的行動，美國期待與中、俄繼續合作，特別是北京，「我們希望中國做得更多」。若中國認真執行聯合國制裁案，北韓去年出口到中國的十五億美元交易額可望大幅下降。

財政部主管恐怖主義與金融情報的助理部長畢里史林則在聽證會上說，美國今年八月直接打擊北韓與中國煤礦交易的心臟，指定十六名個人與實體進行制裁，其中包括從北韓進口煤礦的三家中國公司。他說，除非平壤逆轉核武發展，否則美國決意截斷北韓最重要的財政來源，「如果中國政府不採取行動，我們會」。

董雲裳說，不管稱為「最大施壓」、「和平施壓」或「戰略究責」，美國對北韓的戰略始終一致，就是在聯合國推動強烈的多邊制裁；其次是利用美國國內法制裁與北韓核武發展有關的個人或企業；第三是促使各國徹底執行聯合國決議案；同時敦促國際社會停止或降級與北韓的外交往來；最後美國持續要求各國切斷與北韓的貿易往來。

眾院外委會主席羅伊斯表示，聯合國昨日通過的決議案是弱化的版本，對北韓的制裁力道太弱，「時間已經要用完了」。民主黨資深議員安格爾則批評，川普雖說北韓是美國優先政策，至今仍未任命國務院亞太主管以及駐韓大使，一旦北韓取得核武，將使美國在亞太的嚇阻力與領導角色受到質疑，北韓甚至未來可能用核武提出自己的統一條件。