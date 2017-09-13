第九次制裁北韓Q&A

2017-09-13

聯合國安理會通過第二三七五號決議案，第九次制裁北韓

●原油相關措施將有何影響？

北韓經濟成長將因此亮起紅燈，但不會對軍方造成重大衝擊，因為原油供應維持相同水準，重點在於決議案仍納入以往被用來鑽漏洞的「民生用途」豁免條款。不過，相關措施仍有象徵意義，因為這是「美國首度企圖觸及北韓的經濟命脈」。

●紡織品禁輸的意義有多大？

紡織品是北韓重要輸出品之一，估計外銷金額達七億五千萬美元。分析家認為，此舉將切斷平壤的主要外匯來源。北韓絕大多數紡織品出口至中國與俄羅斯，因此其禁輸成效端賴北京與莫斯科的落實意願。

●禁用北韓海外勞工的成效？

決議禁止對近九萬三千名北韓海外勞工核發新的許可證。這些北韓勞工主要流入中東國家、俄羅斯與中國。不過，由於既有合約不受禁令約束，因此禁令的立即效果令人質疑，長期下來或將增加平壤的壓力。

●登船搜查的行動會增加嗎？

各國有權檢查涉嫌載運違禁貨物的北韓船隻，但必須取得船旗國同意，因而降低對北韓的衝擊。

●新制裁可遏阻平壤的野心嗎？

南韓東國大學教授高有煥說，新制裁恐將促使平壤加速發展核武與飛彈相關計畫，在制裁產生衝擊前儘速成為核武國家，以便在談判時與美國平起平坐。新制裁也可能讓北韓有藉口進一步挑釁，例如再次發射洲際彈道飛彈。

資料來源：法新社

整理：編譯魏國金