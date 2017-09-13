艾瑪路徑西偏 對美傷害大減

2017-09-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕颶風「艾瑪」以五級颶風的威力重創加勒比海島嶼後，美國氣象單位和首當其衝的佛州政府都預期，艾瑪將為佛州廣大地區帶來毀滅性災情，結果颶風掃過之後，災情不如預期般嚴重，氣象學者說，原因包括艾瑪路徑往西偏以及後繼能量不足以支撐其維持強度。

在艾瑪來襲前疾呼五百六十萬居民立即撤離的佛州州長史考特（Rick Scott）十一日搭機從空中巡視九日上午遭四級颶風艾瑪侵襲的佛州南端礁島群後表示，「未見我原本預期會見到的災害」；就連當局原本最強烈警告的暴潮，「也不如我們原本認為的嚴重」。

氣象學者指出三個使得艾瑪對佛州威脅不如預期的原因，第一個是艾瑪離開古巴後能量不足。北卡羅萊納州立大學氣候學教授雷克曼（Gary Lackmann）說，艾瑪登陸古巴後風速減弱，降為四級颶風；即使只是短暫擦過陸地都能大幅減低風速、破壞颶風內部動能，「颶風越過陸地時，撐不了太久」，它們需要溫暖的海水。

雷克曼說，只要艾瑪在加勒比海的路徑稍微往北偏十到十五英里（十六到二十四公里），就很可能略過古巴而持續增強，不過，實際上，颶風離開古巴後就未能重拾之前時速一百六十英里的猛烈風速。

另一個原因是風場型態改變。艾瑪的風場原本一直相對穩定，但是接近佛州礁島群遇到不同天氣系統，紐約州立大學阿爾巴尼分校颶風專家布萊恩．唐（Brian Tang，譯音）說，位於大氣層較高層區域以比地表還強勁之風力從南往北吹，削切一部分的颶風頂層。艾瑪路徑轉西也與此有關。

第三個原因是，前兩原因造成颶風眼牆減弱，環繞颶風眼的風雨移動速度減緩、更不平均。布萊恩說，風暴眼對稱地旋轉，眼牆就會增強、移動越來越快；一個颶風就像「一個完美的引擎」，即使只加了一點點水在汽油中都可能擾亂其運作機制而開始出現不穩定。

氣象學者指出，艾瑪侵襲古巴後繼續前往佛州途中損失一些強度，加上路徑轉偏西，從原本可能撲向佛州東南部的邁阿密，轉向西部的坦帕，讓邁阿密躲過強風和暴潮的最直接衝擊。美國國家颶風中心前主任、現任「氣象頻道」氣象專家克納布（Rick Knabb）在「推特」發文寫道「若颶風中心更往東，原本可能帶來的暴潮洪水會是邁阿密實際所發生的好幾倍大」。