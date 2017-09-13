艾瑪釀災 加勒比海重建路遙

2017-09-13

在美本土迅速減弱 預估13日晚間消散

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕颶風「艾瑪」自六日晚間開始，以五級颶風之姿一路橫掃加勒比海群島，北上後強度幾番增減，十日上午登陸佛羅里達州，在美國本土迅速減弱成熱帶性低氣壓，預估十三日晚間消散。艾瑪此次重創加勒比海群島，肆虐美國南部，造成超過四十人喪生，包括加勒比海群島至少廿五死、古巴至少十死，美國佛州、喬治亞州、南卡羅萊納州總計至少十死，數百萬人無電可用，亞特蘭大國際機場被迫取消約八百航班。

南北分屬荷蘭及法國的聖馬丁島滿目瘡痍，數百名觀光客十一日擠在茱莉安娜公主國際機場，等待逃離災區。許多建物的屋頂被颶風削去，居民面對殘破的家園，無處休息，只能勉強因應，「沒有食物也沒有水」，「回家看到這種景象，我真的崩潰了，無法強裝堅強」，「這是史詩級的災難，比你在電影裡看到的情況還要更糟」，「那些小偷讓我們夜不能寐」。

法國、荷蘭、英國等國紛紛派遣軍機運送物資，馳援加勒比海群島。荷蘭國王威廉—亞歷山大（King Willem-Alexander）十一日前往荷屬聖馬丁島勘災，直指災情已達「此生前所未見的」慘重。古巴科科島機場風災過後變成一片廢墟，古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）十一日指出，艾瑪災情堪比二○○五年造成十六人罹難的颶風「丹尼斯（Dennis）」，境內仍有四分之三的人口無電可用，不過，他也喊話會在十一月旅遊旺季來臨前，完成旅遊勝地的復原工作。