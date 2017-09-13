挪威國會大選 執政聯盟險勝

2017-09-13

右派女總理 將續推減稅、降低依賴石油政策

〔編譯孫宇青、陳正健／綜合報導〕挪威十一日國會大選大勢底定，五十六歲現任總理索柏格（Erna Solberg）領導的中間偏右聯盟，驚險取得國會過半席次，將與聯盟政黨協商組閣。此次大選更是索柏格所屬的保守黨，在一九八五年後首度成功連任，預計將繼續推行減稅、降低對石油依賴等政策，活化受國際石油價格下跌拖累的國家經濟。

此次大選投票率達七十七．六％，保守黨雖僅拿下四十五席，比上屆大選減少三席，但加上進步黨、自由黨和基督教民主黨等中間偏右友黨，共拿下國會一六九席的八十九席，低空飛過組成聯合內閣的八十五席門檻。主要反對黨工黨雖拿下四十九席，仍為國會最大單一政黨，但席次也比上屆減少六席，反對陣營則囊括八十席。

保守黨政權 32年來首次連任

這是保守黨在八五年後首次成功延續執政。索柏格發表勝選感言時表示，政府獲得人民授權「再做四年」，因為「我們交出了成果、實現了承諾」。但她也坦言，「前方還有更多挑戰…石油收入將繼續下滑，我們都必須承擔責任」。主張增稅並提升社會福利的工黨黨魁史托勒（Jonas Gahr Store）雖承認敗選，但也表示選舉結果「令人失望」。

索柏格廿八歲當選國會議員後從政至今，曾在二○○一至○五年內閣任內，因對移民問題立場強硬，而有「鐵厄娜（Iron Erna）」之稱，但之後立場略有軟化，並將施政著重於社會議題。一三年取得執政權以來，索柏格帶領身為產油大國的挪威走過一四年石油價格下跌和一五年的移民危機，逐漸樹立「親民、腳踏實地」的形象，此次的競選主軸仍為推動減稅，以刺激經濟動能。

不過，索柏格今後在組閣和推動立法方面，可能面臨聯盟友黨施壓，例如主張石油、天然氣開採須設限的自由黨，即可能影響該國石油產業的營運。另一友黨基督教民主黨也表示，雖將支持索柏格續任總理，但不會為政府的每一個決定背書。挪威卑爾根大學教授伊法斯夫拉騰（Elisabeth Ivarsflaten）指出，各黨將依個別議題與政府達成共識或合作，「這可能令索柏格內閣成為軟弱的政府」。