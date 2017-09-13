同額參選 星國將首見女總統

2017-09-13

僅馬來族前國會議長哈莉瑪 符合參選資格

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕新加坡預計本月廿三日舉行總統大選。選舉局十一日宣布，本屆登記參選總統的五人當中，僅有一人符合參選資格。前國會議長哈莉瑪（Halimah Yacob）已獲頒合格候選人證書，可望成為星國首位女總統，同時也是首任星國總統尤索夫伊薩（Yusof bin Ishak）卸任四十七年後，第二位馬來族總統。

47年來第二位馬來族總統

參選星國總統必須獲得「合格證書」和「族群證書」，方可取得參選資格。選舉局表示，登記參選的五人中，兩人未提交馬來族族群證書，另外兩人因資格不符未能獲頒合格證書。六十七歲的馬來族參選人沙裡馬里肯（Salleh Marican）透露，他不符合「私人企業家的企業股東權益至少須達五億新加坡幣（約一百一十三億台幣）」的條件，才未能獲頒合格證書，取得參選資格。

現年六十二歲的哈莉瑪二○○一年踏入政壇，曾擔任四屆國會議員，並於二○一三年成為星國首位女性國會議長。她以個性直率著稱，據悉她的父親是印度裔，在她八歲時去世。由母親獨力扶養的哈莉瑪在中學時期經常逃學，但逃學原因是為了幫母親工作。

修憲新制 本屆只許馬來族角逐

哈莉瑪上月初辭去國會議長和議員職務參選，新加坡工商聯合總會主席張松聲是她的提名人。哈莉瑪表示，不論是否當選總統，都將繼續為星國人民服務。十一日領取合格證書時，哈莉瑪呼籲國人與她攜手「打造更強大、更美好的新加坡」。

星國總統職位象徵性意義居多。國會去年十一月修憲，新制規定若連續五屆或卅年內未由某個民族代表當選總統，第六屆就會保留給該族群參選，故本屆總統只准許馬來族角逐。新加坡總統的職責包括保管國家儲備金的第二把鑰匙；委任獲多數國會議員支持的議員為總理；拒絕解散國會；否決有關調整公積金投資等法案；否決法定機構和政府公司的預算；赦免死囚等罪犯，但必須聽取內閣建議。

星國五百六十萬人口中，華人佔七十四．三％，馬來族為十三．四％，印度裔九．一％，其他族群約三．二％。星國第一位馬來族總統是一九六五至七○年擔任總統的尤索夫伊薩，但當時的行政權由第一任總理李光耀掌握。