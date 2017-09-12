巴農批華府對中太軟 看衰共和黨選情

2017-09-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮前首席策士巴農上月底離職時，曾矢言在體制外繼續為總統川普而戰，此話在十日的哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「六十分鐘」專訪中更見具體。巴農一方面直言，中國正處在發展的風口浪尖，主動向美國挑起經濟戰爭，華府必須對北京推行更強硬的政策；另一方面則批評，共和黨建制派根本不支持川普的思想和政策，斷言共和黨將在明年國會選舉中，失去眾院的控制權。

向來對中國持強硬立場的「鷹派」巴農坦言，如今的中國有如一九三○年代的納粹德國，一旦美國不去挑戰經濟高度發展的中國，中國就有可能重蹈納粹德國的覆轍，尤其中國年輕世代幾乎是極端愛國主義者。巴農認為，過去廿五年的中國模式是建立在投資和出口的基礎上，如今卻把國內通貨緊縮和產能過剩衍生的問題輸出全球。因此，重建經濟關係是必須解決的核心問題，且「只有美國可以解決」。

巴農批評布希總統時代的國務卿賴斯和鮑爾等官員，在面對中國的抗美經濟策略上表現得像「白癡」，允許中國於二○○一年加入世界貿易組織即為一例。他也提到，川普過去一直認為，中國將是美國在世界舞台的最大威脅，所以上任後推動調查中國竊取美國科技機密，以及在國際市場傾銷鋼鐵的情形，但其他顧問卻以美中必須合作對抗北韓為由，警告川普勿與中國打貿易戰。

巴農認同川普制止北韓核武計畫的觀點，也承認中國確實在美國與北韓交涉上扮演關鍵角色，但他也不諱言批評，「如果中國真是大國，怎麼會無法控制自己在北韓創造出來的『科學怪人』？」綜合以上兩國問題，巴農認為，美國應考慮加碼祭出制裁施壓中國，包括限制中國資本進入美國金融市場的管道，以及懲罰特定的中國金融機構等。

另一方面，巴農亦將砲口對準共和黨建制派，指稱他們顯然不希望川普的民粹主義、經濟國家主義的議程得以實施，並特別點名參院共和黨領袖麥康奈及眾院議長萊恩，認為他們「不支持總統的計畫，這在國會山莊是公開的秘密」，甚至直接指控兩人有意「使去年的大選失去法律效力」。巴農還預言，川普要求共和黨為廢除「童年入境暫緩遣返（ＤＡＣＡ）」研擬補救方案，但黨內分歧很可能演變成「內戰」，導致在明年國會選舉喪失眾院多數。

美國有線電新聞網（ＣＮＮ）引述消息來源指出，巴農已私下與有望角逐共和黨參院選舉初選的人士會面，並且與共和黨金主梅瑟（Robert Mercer）合作，支持有意配合川普推動政策的候選人卡位。據悉，共和黨田納西州參議員寇克、密西西比州參議員威克、亞利桑那州參議員佛雷克等人，都是巴農陣營想挑戰的對象。