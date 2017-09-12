聯合國批緬甸 對羅興亞人種族滅絕

2017-09-12

達賴︰佛陀會幫助羅興亞人

〔編譯魏國金、茅毅／綜合報導〕針對緬甸西部若開邦羅興亞人遭到的迫害，聯合國人權事務高級專員胡笙（Zeid Ra’ad al-Hussein）十一日指出，緬甸當局對待羅興亞穆斯林的方式，顯然是「種族清洗的絕佳範例（textbook example）」。他強調，緬甸政府對羅興亞人展開的「殘酷安全行動」，與暴亂份子上月從事的攻擊程度不成比例。西藏精神領袖達賴喇嘛也發表談話，表示佛陀會幫助那些躲避暴力而逃離緬甸的穆斯林。達賴是最近一位針對這起暴力衝突發言的諾貝爾和平獎得主。

身為約旦親王的胡笙在日內瓦的聯合國人權理事會上發表演說，指出過去三週已有約三十萬羅興亞人從若開邦逃至鄰國孟加拉，還有更多人被困在邊界，進退兩難。他說：「我們接獲許多報告與衛星影像，顯示緬甸安全部隊與地方民兵焚毀羅興亞村莊，以及包括射殺逃難平民等的非法殺戮。」而更令人驚駭的是，緬甸當局沿著孟國邊界埋設地雷。

胡笙表示：「緬甸政府應停止假裝羅興亞人縱火焚燒自己的家園、毀滅自己的村莊。這完全違背現實，也傷害緬甸的聲望」；「由於緬甸拒絕讓人權調查員入境，因此無法充分評估當前的局面，但此局面顯然是種族清洗的絕佳範例。」他疾呼：「我呼籲緬甸政府結束目前殘酷的軍事行動，對所有違反人權的行為問責，並徹底改變對羅興亞人口嚴重且普遍的歧視。」

儘管如此，由於緬甸領導人翁山蘇姬享有諾貝爾和平獎得主光環，向來在緬甸民主化歷程中扮演重要角色的美國，反應備受關注，但美國總統川普出手干預的可能性似乎渺茫。華府領銜國際社會重新制裁緬甸的可能性微乎其微，主因在於去年上台的翁山蘇姬政府，目前根基仍不穩，緬甸軍方仍握有極大政治和軍事權力，美方仍視翁山為延續文人統治與最終解決羅興亞人問題的關鍵。

介入緬甸情勢？川普興趣缺缺

從川普迄今態度看來，川普對介入緬甸情勢興趣缺缺，白宮與國會目前均未準備制裁或施壓翁山蘇姬政府。而相較於川普、白宮及國會，第一線美國外交官的動作較多，例如美國駐仰光大使館正與緬甸文人政府和軍方討論相關情勢，美國駐聯合國大使海利八日也表示，對無辜平民遭攻擊的消息「深感煩惱」。兩黨國會議員也相繼譴責緬甸軍方，雖避免直接批評翁山，但也疾呼她應介入，否則將影響美緬關係。