讓日韓擁核武 川普列選項

2017-09-12

前CIA分析師︰台灣擁核武 也是可考慮的牌

〔編譯茅毅、林翠儀／綜合報導〕針對北韓三日進行核試爆，聯合國安理會預定十一日下午六時（台灣時間十二日上午六時）表決新一輪制裁案，儘管新版草案相較於初版已較為寬鬆，但仍不清楚中國和俄羅斯是否支持。隨著北韓的飛彈與核武技術日新月異，美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，美國總統川普不排除重新在南韓部署戰術核武，若中國再不加強制裁北韓，例如停止供油，華府將不會阻止南韓及日本尋求擁核。南韓「朝鮮日報」十一日更引述前美國中央情報局（ＣＩＡ）分析師泰瑞（Sue Mi Terry）的話報導，「台灣的核武也是一張可以考慮的牌」。

向中俄讓步 可能撤銷凍結金正恩資產

外交官員指出，美國原先起草的決議案，包括要求對北韓禁運石油、禁止其紡織品外銷，並凍結其領袖金正恩的海外資產及旅行禁令等，但在修改後已較為寬鬆，包括一項「漸進式」的石油禁運措施，並撤銷凍結金正恩資產的要求，顯然是對擁有否決權的中、俄讓步。

新草案其他讓步還包括，在提及北韓外籍勞工和強制登船檢查疑似運載聯合國禁運貨物的語調稍微軟化，但仍然包括華府原先推動的紡織品禁令。

日本共同社報導，多家中國大型國有銀行已開始對北韓人帳戶採取限制措施，停止開設新帳戶、匯款等業務，北韓業者因付款困難，導致中國輸往北韓的石油製品數量驟減。據稱這是中國片面對北韓制裁的一部分，或許係基於規避美國制裁的考量。

儘管駐韓美軍副指揮官兼美國第七航空隊指揮官柏格森（Thomas Bergeson）七日才在出席「首爾防衛對話（ＳＤＤ）」時表示，「美國不支持在朝鮮半島重新引進戰術核武」，美方提供區域盟邦「核子保護傘」，「應該已經足夠」，但ＮＢＣ引述多名聲稱「因事涉敏感而要求匿名」的白宮、國防官員報導，若首爾要求，川普政府不排除將美國戰術核武移往南韓。

南韓「朝鮮日報」則將華府不阻止南韓與日本尋求自己的核武計畫，形容為「東北亞核骨牌」，川普政府企圖藉此施壓中國。但青瓦台官員十日對ＮＢＣ報導做出反駁，表示南韓政府的朝鮮半島非核化原則並未改變，「我們從未檢討重新接受戰術核武」。台灣總統府十一日也說，從未聽聞此一說法，也沒有任何相關計畫。

美國共和黨參議員麥肯十日向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，在朝鮮半島重新部署核武，「本來就該嚴肅考慮」，減少與中國的貿易雖會使美國受損，但「有些東西是該改變了」。