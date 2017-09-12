鐮倉古剎辦僧侶相親 報名大爆滿

2017-09-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本神奈川縣鐮倉古剎「圓覺寺」，預定今年11月為30名未婚禪僧舉辦集體相親，結果引來大批熱愛佛教文物的「佛女」報名。由於反應太過熱烈，讓承辦的企劃公司直呼「和尚好搶手」。

熱愛佛教「佛女」搶報名

為解決現代社會晚婚問題，日本禪宗派系之一的臨濟宗妙心寺派，於2015年成立「吉緣會」，在日本各地舉辦集體相親聯誼活動，提供未婚男女邂逅機會。由於場地選在莊嚴的禪寺，相親聯誼又有禪師在場坐鎮，再加上只收取活動費，不額外加收入會費或年費等，現已吸引1萬多名會員加入，2年多來至少促成260多對佳偶。這種「禪寺相親」逐漸在日本傳出口碑，成效不亞於坊間費用高昂的婚友社。

不過，為紅塵男女牽紅線的禪僧們，近年其實也面臨找不到結婚對象的窘境，晚婚或單身的僧侶愈來愈多，許多禪寺由於信徒人數減少，或住持後繼無人等問題，面臨「倒閉」危機。

位於鐮倉的「圓覺寺」是臨濟宗圓覺寺派大本山，也是鐮倉幕府時代五大官寺「鐮倉五山」第二位的名剎，開山迄今已有700多年歷史。為解決「自家人」的婚事問題，寺方委託企劃公司籌辦僧侶相親活動，時間選在11月中旬。由於是名門古剎罕見的僧侶集體相親活動，消息一公開隨即引發話題。

承辦的企劃公司也非常驚訝，儘管距離活動時間還有兩個多月，但報名人數早已爆滿，其中有不少報名者是近年來被稱為「佛女」的年輕女性，她們不一定是佛教信徒，但對佛像 、歷史和禪修相當熱中。由於反應熱烈，寺方也打算加辦幾場。