批川普暖化政策 摘美利堅小姐后冠

2017-09-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國新澤西州海濱度假勝地大西洋城（Atlantic City），10日舉行2018年「美利堅小姐（Miss America）」選美比賽，芳齡23歲的北達科他州小姐卡拉．孟德（Cara Mund）脫穎而出，摘下后冠。她在機智問答項目中被問到總統川普決定退出「巴黎氣候協定」時表示，「這是個錯誤決定」，「證據顯示氣候變遷存在，我們必須參與討論」。截至11日上午，川普尚未針對孟德的評論發表意見。

孟德說：「我不擔心我的意見和評審不合。美利堅小姐必須有自己的見解，也必須了解目前的氣候發生什麼事。」但她也強調，「他（川普）是我們的總統，我們必須支持他。我也許不認同他所有的意見，但這並不表示我不支持總統。」

畢業於常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）的孟德，來自北達科他州首府俾斯麥（Bismarck）。她曾在聯邦參議院擔任實習生，已錄取聖母大學（University of Notre Dame）法學院，志願是成為北達科他州首位女性州長，並希望能有更多女性成為全美各級政府的民選公職人員。她認為，必須要讓婦女的聲音被聽到，美國在健保與生育權方面，顯然都由男性主導決策。

據「好萊塢生活」（Hollywood Life）網站報導，孟德也長期支持替生命受威脅兒童謀福利的「喜願基金會」（Make-A-Wish Foundation）；過去10年來，她已為該基金會募得近8萬美元（約242萬台幣）善款。