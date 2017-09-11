2017-09-11

時速215公里強風 折斷棕櫚樹

〔編譯魏國金／綜合報導〕超級颶風艾瑪在侵襲古巴北部海岸後，強度增強朝北前進，10日上午颶風眼進入美國佛羅里達礁島群（Florida Keys），時速高達215公里的強風將棕櫚樹如火柴棒般折斷。據報導，已有至少4人因車禍等因素喪生。

4.6公尺高暴潮 州長：為我們祈禱

美國國家颶風中心指出，儘管艾瑪風力駭人，但更危險的是高達15英尺（4.6公尺）的暴潮。佛州州長史考特（Rick Scott）憂心忡忡地說，暴潮恐重創佛州西岸地區，「你無法從這些暴潮生還」。美國國家氣象局10日並對佛州南部數郡發布龍捲風警報，部分城市宣布宵禁。

4級颶風艾瑪10日清晨襲擊佛羅里達礁島群，揭開這個大西洋有紀錄以來威力最強的颶風緩慢「凌遲」佛州西海岸地區的序幕。史考特受訪時說：「請為我們祈禱」。氣象預報指出，艾瑪可能在11日清晨侵襲坦帕與聖彼得斯堡等人口密集區。

發布龍捲風警報 多城宵禁

艾瑪暴風直徑達563至645公里，佛州半島10日已是強風豪雨，一些大樹被連根拔起，佛羅里達電力與照明公司10日上午宣布，佛州24郡約200萬用戶停電；艾瑪侵襲期間，恐有340萬用戶斷電，創下該公司最大停電紀錄。

佛州政府指出，近13萬人進入全州390多個收容中心避難。聯邦急難管理總署（FEMA）9日疾呼尚未疏散的民眾趕快疏散，導致邁阿密市中心成為空城。在佛州西海岸，62歲居民貝爾表示，暴潮恐將完全淹沒他居住的薩尼貝爾島（Sanibel），「我向我擁有的一切道別，然後離開島嶼。」

CNN氣象專家梅爾斯（Chad Myer）指出，艾瑪預料將對中佛州、坦帕、麥爾茲堡、那不勒斯造成重大衝擊。坦帕市長巴克宏說，他最擔心的是暴潮，而暴潮恐將發生在漲潮之際，災情恐雪上加霜。從布里瓦德郡到坦帕灣，均已發布暴潮警報。坦帕10日宣布晚間6時實施宵禁，中部的馬納提郡也將從10日下午3時實施宵禁，民眾必須待在家裡或避難中心。

美國東南部各州近700萬人接獲疏散警告，光是佛州就多達640萬人，造成北上公路嚴重塞車，加油站的汽油嚴重短缺，部分地區有將近65%加油站無油可加，收容所更是人滿為患。南卡羅萊納州州長麥馬斯特（Henry McMaster）對一些堰洲島發布強制疏散令，喬治亞州州長迪爾（Nathan Deal）將緊急狀態擴大包括94郡。FEMA指出，阿拉巴馬與北卡羅萊納州可能也會受衝擊。