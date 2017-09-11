救世軍首腦 撇清和恐怖組織關係

2017-09-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕緬甸許多佛教和伊斯蘭教社群近日頻頻接獲十一日可能發生攻擊事件的匿名警告訊息，政府軍也聲稱，「若開羅興亞救世軍（ＡＲＳＡ）」計畫在仰光、首都奈比多發動恐怖攻擊。緬甸境內五個伊斯蘭宗教組織九日聯合發表聲明，強烈譴責ＡＲＳＡ在若開邦的恐怖攻擊行動，並承諾和政府合作，防範恐怖攻擊。

ＡＲＳＡ另一個較為人熟知的名字是「堅定信仰運動（Harakah al-Yaqin）」。外界對ＡＲＳＡ的定位眾說紛紜，外國媒體、聯合國與各國外交官並未將ＡＲＳＡ視為恐怖組織，而是以「少數民族武裝部隊」或「叛軍」來稱呼這個二○一三年才在緬甸滋長的在地組織。

緬甸伊斯蘭團體譴責救世軍恐攻

ＡＲＳＡ領袖阿塔烏拉（Attaullah Abu Ammar Jununi）據稱在巴基斯坦出生、沙烏地阿拉伯長大。「國際危機組織（ICG）」二○一六年發布的報告指稱，該組織成員在海外受過軍事訓練，但阿塔烏拉多次在接受訪問時表示，ＡＲＳＡ與極端伊斯蘭教聖戰團體並無任何關係。他強調，只要羅興亞人一天未能享有一般緬甸公民應有的權利，就不會停止與緬軍的對抗。

緬甸政府視羅興亞人為孟加拉非法移民，不承認其緬甸公民身分，並指控ＡＲＳＡ為「恐怖份子」。但ＡＲＳＡ聲稱從未攻擊平民，強調組織的目標是「保衛和拯救」羅興亞人免受壓迫。